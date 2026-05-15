СМИ: задержанное в Швеции судно "Каффа" могут передать Украине

- Шведские власти 6 марта задержали сухогруз "Каффа", шедший под гвинейским флагом.
- Экипаж, состоявший в основном из россиян, покинул Швецию, а судно осталось задержанным.
- Сухогруз могут передать Украине для расследования, если шведский окружной суд даст согласие.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Задержанное шведскими властями судно "Каффа" могут передать Украине, сообщил телеканал TV4 со ссылкой на прокуратуру.
"Сейчас судно стоит пустое и закрытое в порту Треллеборг в ожидании решения о его возможной передаче Украине", — говорится в публикации.
Украинская прокуратура направила в Стокгольм запрос с требованием передать судно ей якобы для расследования. Это произойдет, если шведский окружной суд даст согласие, заявил прокурор Хокан Ларссон.
Сухогруз "Каффа", шедший под гвинейским флагом через балтийские проливы, задержали 6 марта в территориальных водах Швеции. Экипаж, состоявший в основном из россиян, 12 мая покинул страну. Само судно остается в порту.