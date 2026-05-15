Рейтинг@Mail.ru
СМИ: задержанное в Швеции судно "Каффа" могут передать Украине - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 15.05.2026 (обновлено: 16:14 15.05.2026)
СМИ: задержанное в Швеции судно "Каффа" могут передать Украине

TV4: задержанное в Швеции судно может быть передано Украине

© KustbevakningenЗадержание сухогруза "Каффа" с россиянами на борту. Кадр видео
Задержание сухогруза Каффа с россиянами на борту. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Kustbevakningen
Задержание сухогруза "Каффа" с россиянами на борту. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шведские власти 6 марта задержали сухогруз "Каффа", шедший под гвинейским флагом.
  • Экипаж, состоявший в основном из россиян, покинул Швецию, а судно осталось задержанным.
  • Сухогруз могут передать Украине для расследования, если шведский окружной суд даст согласие.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Задержанное шведскими властями судно "Каффа" могут передать Украине, сообщил телеканал TV4 со ссылкой на прокуратуру.
«

"Сейчас судно стоит пустое и закрытое в порту Треллеборг в ожидании решения о его возможной передаче Украине", — говорится в публикации.

Украинская прокуратура направила в Стокгольм запрос с требованием передать судно ей якобы для расследования. Это произойдет, если шведский окружной суд даст согласие, заявил прокурор Хокан Ларссон.
Сухогруз "Каффа", шедший под гвинейским флагом через балтийские проливы, задержали 6 марта в территориальных водах Швеции. Экипаж, состоявший в основном из россиян, 12 мая покинул страну. Само судно остается в порту.
Сухогруз Panormitis - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Судно, вызвавшее спор Израиля и Украины, ожидает разгрузки в порту Турции
13 мая, 18:43
 
В миреШвецияУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала