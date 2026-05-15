Рейтинг@Mail.ru
Во франкоязычной Швейцарии хотят сотрудничать с Россией, заявил консул - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:35 15.05.2026
Во франкоязычной Швейцарии хотят сотрудничать с Россией, заявил консул

Генконсул Попов: во франкоязычной Швейцарии хотят улучшить отношения с Россией

© Fotolia / Santosha57Вид на Женеву, Швейцария
Вид на Женеву, Швейцария - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Fotolia / Santosha57
Вид на Женеву, Швейцария. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во франкоязычной части Швейцарии заинтересованы в улучшении отношений с Россией, заявил генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов.
  • Многие представители местных деловых кругов в кантоне Женева ностальгируют по нормальным отношениям с Россией.
  • Власти Швейцарии не могут игнорировать общественные настроения, направленные на нормализацию отношений с Россией.
ЖЕНЕВА, 15 мая – РИА Новости. Во франкоязычной части Швейцарии заинтересованы в улучшении отношений с Россией, официальные власти не могут игнорировать эти настроения, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов.
Швейцарии, конкретно в кантоне Женева, имеет место настрой на нормализацию отношений с Россией, и многие представители местных деловых кругов, я бы сказал, ностальгируют по нормальным отношениям, которые были с Россией", - сказал он.
Женева - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Консул рассказал о ситуации с выдачей виз российским дипломатам в Швейцарии
Вчера, 01:33
По мнению дипломата, это связано с тем, что кто-то потерял деньги и инвестиции, "а кому-то просто нравилась атмосфера наших праздников и фестивалей, которые ушли, к сожалению, в небытие".
"Здесь все-таки очень многие люди понимают историческую роль России, потому что тут все-таки немного другое отношение к истории Швейцарии, и они понимают роль, которую Россия сыграла в становлении государственности, закреплении статуса нейтралитета", - сказал он.
Консул отметил, что власти Швейцарии не могут игнорировать эти общественные настроения.
"В отличие от центральных властей в Берне, мы получаем приглашения абсолютно на все мероприятия, которые проводятся по государственной линии в кантоне Женева. Со всеми кантональными властями у нас абсолютно нормальный диалог: они идут на контакт, с ними можно встретиться и пообщаться. И это очень важно", - подчеркнул дипломат.
Берн - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Россияне в Швейцарии жалуются на дискриминацию, заявило посольство
13 марта, 01:46
 
В миреРоссияШвейцарияЖенева (город)Игорь Попов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала