Во франкоязычной Швейцарии хотят сотрудничать с Россией, заявил консул

Краткий пересказ от РИА ИИ Во франкоязычной части Швейцарии заинтересованы в улучшении отношений с Россией, заявил генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов.

Многие представители местных деловых кругов в кантоне Женева ностальгируют по нормальным отношениям с Россией.

Власти Швейцарии не могут игнорировать общественные настроения, направленные на нормализацию отношений с Россией.

ЖЕНЕВА, 15 мая – РИА Новости. Во франкоязычной части Швейцарии заинтересованы в улучшении отношений с Россией, официальные власти не могут игнорировать эти настроения, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов.

"В Швейцарии , конкретно в кантоне Женева , имеет место настрой на нормализацию отношений с Россией , и многие представители местных деловых кругов, я бы сказал, ностальгируют по нормальным отношениям, которые были с Россией", - сказал он.

По мнению дипломата, это связано с тем, что кто-то потерял деньги и инвестиции, "а кому-то просто нравилась атмосфера наших праздников и фестивалей, которые ушли, к сожалению, в небытие".

"Здесь все-таки очень многие люди понимают историческую роль России, потому что тут все-таки немного другое отношение к истории Швейцарии, и они понимают роль, которую Россия сыграла в становлении государственности, закреплении статуса нейтралитета", - сказал он.

Консул отметил, что власти Швейцарии не могут игнорировать эти общественные настроения.