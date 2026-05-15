Рейтинг@Mail.ru
Врио губернатора Белгородской области обозначил ключевые направления работы - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 15.05.2026 (обновлено: 15:38 15.05.2026)
Врио губернатора Белгородской области обозначил ключевые направления работы

Врио главы Белгородской области Шуваев назвал ключевые направления своей работы

© Фото : Правительство Белгородской областиЦеремония представления врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева. 15 мая 2026
Церемония представления врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева. 15 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Фото : Правительство Белгородской области
Церемония представления врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева. 15 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врио белгородского губернатора Александр Шуваев обозначил ключевые направления своей работы: обеспечение безопасности жителей региона, развитие экономического сектора и развитие региона в целом.
БЕЛГОРОД, 15 мая – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев обозначил ключевые направления своей работы в ходе выступления в правительстве региона.
В пятницу в овальном зале правительства Белгородской области заместитель полномочного представителя президента в ЦФО Алексей Еремин официально представил Шуваева в качестве врио губернатора Белгородской области.
«
"Белгородская область – это приграничный особый регион. Здесь проживают жители железного характера, которые проявляют мужество, героизм, самоотверженность. Самая главная задача для меня – это обеспечение безопасности жителей региона, развитие экономического сектора и развитие региона в целом", – сказал Шуваев на церемонии своего представления в качестве главы региона.
Он заявил, что продолжит наращивать усилия для защиты и развития региона, рассчитывая на открытую и честную работу.
"Я готов оправдать доверие как президента Российской Федерации, так и жителей Белгородской области", - заключил врио губернатора.
Президент России Владимир Путин 13 мая принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по собственному желанию, врио губернатора был назначен Александр Шуваев. Он является Героем России, ветераном специальной военной операции и участником второго потока программы "Время Героев". С января 2026 года был заместителем губернатора Иркутской области.
Александр Шуваев - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Жога поздравил Шуваева с назначением врио главы Белгородской области
13 мая, 21:11
 
ПолитикаБелгородская областьРоссияИркутская областьАлександр ШуваевВладимир ПутинВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала