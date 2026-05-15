Врио губернатора Белгородской области обозначил ключевые направления работы

БЕЛГОРОД, 15 мая – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев обозначил ключевые направления своей работы в ходе выступления в правительстве региона.
В пятницу в овальном зале правительства Белгородской области заместитель полномочного представителя президента в ЦФО Алексей Еремин официально представил Шуваева в качестве врио губернатора Белгородской области.
"Белгородская область – это приграничный особый регион. Здесь проживают жители железного характера, которые проявляют мужество, героизм, самоотверженность. Самая главная задача для меня – это обеспечение безопасности жителей региона, развитие экономического сектора и развитие региона в целом", – сказал Шуваев на церемонии своего представления в качестве главы региона.
Он заявил, что продолжит наращивать усилия для защиты и развития региона, рассчитывая на открытую и честную работу.
"Я готов оправдать доверие как президента Российской Федерации, так и жителей Белгородской области", - заключил врио губернатора.
Президент России Владимир Путин 13 мая принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по собственному желанию, врио губернатора был назначен Александр Шуваев. Он является Героем России, ветераном специальной военной операции и участником второго потока программы "Время Героев". С января 2026 года был заместителем губернатора Иркутской области.