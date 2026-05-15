15:38 15.05.2026
США и Китай изо всех сил шпионят друг за другом, заявил Трамп

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что США "отчаянно шпионят" за Китаем.
  • Трамп обсуждал вопросы шпионажа с председателем КНР Си Цзиньпином во время своего визита в Китай.
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Трамп заявил, что США "отчаянно шпионят" за Китаем, добавив, что вопросы шпионажа поднимались на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
Трамп 13-15 мая посетил Китай с государственным визитом, там состоялись его переговоры с председателем КНР.
"Что они делают, то и мы делаем. Как шпионаж. Мы говорили и о шпионаже… Мы тоже изо всех сил шпионим за ними", - сказал Трамп в пятницу журналистам.
Запись его общения с прессой на борту самолета по пути из Пекина опубликовал Белый дом.
По словам Трампа, он заявил китайскому лидеру, что США "делают много всего", о чем китайцы "даже не подозревают". Одновременно он допустил, что Китай тоже делает "много всего".
