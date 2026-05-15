ДОНЕЦК, 15 мая — РИА Новости. При атаке ВСУ на Шахтерск пострадали девять человек, сообщили в Минздраве ДНР.
Мэр города Александр Шатов ранее заявил РИА Новости, что украинские беспилотники ударили по Дому культуры во время приема граждан.
"Девять пострадавших: один в тяжелом состоянии, остальные — в среднем и легком. Госпитализировано трое", — рассказали в министерстве.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
