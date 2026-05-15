Один человек получил тяжелые ранения при атаке ВСУ на Шахтерск в ДНР
16:19 15.05.2026 (обновлено: 16:20 15.05.2026)
Один человек получил тяжелые ранения при атаке ВСУ на Шахтерск в ДНР

Шатов: один человек получил тяжелые ранения при атаке ВСУ на Шахтерск

  • В Шахтерске при атаке БПЛА на дом культуры пострадали три человека.
  • Один человек получил тяжелые ранения, еще двое — ранения средней тяжести, рассказал мэр города Александр Шатов.
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Один человек получил тяжелые ранения в результате атаки украинских БПЛА по дому культуры в Шахтерске в ДНР, еще два получили ранения средней тяжести, рассказал РИА Новости мэр города Александр Шатов.
«
"Только три человека пострадали. Один тяжелый и двое средней тяжести", - сказал Шатов.
По его словам в момент атаки в здании ДК находились работники культуры и администрации, они не пострадали.
Ранее в пятницу Шатов сообщал РИА Новости, что украинские военные атаковали четырьмя беспилотниками дом культуры в Шахтерске в ДНР во время приема граждан главой городской администрации
