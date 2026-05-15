Один человек получил тяжелые ранения при атаке ВСУ на Шахтерск в ДНР

ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Один человек получил тяжелые ранения в результате атаки украинских БПЛА по дому культуры в Шахтерске в ДНР, еще два получили ранения средней тяжести, рассказал РИА Новости мэр города Александр Шатов.
"Только три человека пострадали. Один тяжелый и двое средней тяжести", - сказал Шатов.
По его словам в момент атаки в здании ДК находились работники культуры и администрации, они не пострадали.