Рейтинг@Mail.ru
Сенегальская футбольная лига осудила проведение оккультных обрядов на играх - РИА Новости Спорт, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:46 15.05.2026
Сенегальская футбольная лига осудила проведение оккультных обрядов на играх

Сенегальская футбольная лига осудила проведение оккультных обрядов на матчах

© пресс-служба Кубка мираБолельщики сборной Сенегала на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре
Болельщики сборной Сенегала на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© пресс-служба Кубка мира
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессиональная футбольная лига Сенегала (LSFP) осудила проведение оккультных обрядов на матчах национального чемпионата.
  • В социальных сетях распространились сообщения об использовании оккультных практик на стадионах во время матчей первого и второго дивизионов чемпионата Сенегала, хотя такие ритуалы были запрещены в сентябре 2023 года.
  • LSFP призвала клубы поддержать ее усилия по разъяснению ситуации и предотвращению подобных практик на соревнованиях.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Профессиональная футбольная лига Сенегала (LSFP) опубликовала заявление в соцсети X, в котором осудила проведение оккультных обрядов на матчах национального чемпионата.
Как отмечается в заявлении, в социальных сетях широко распространились сообщения об использовании оккультных практик на стадионах во время матчей первого и второго дивизионов чемпионата страны. Подобные ритуалы в сенегальском футболе были запрещены в сентябре 2023 года.
"Подобное поведение противоречит ценностям и требованиям профессионального спорта. Оно не имеет никакой основы в футболе высокого уровня, который строится на подготовке, дисциплине, спортивных заслугах и честной конкуренции между клубами. Публичная демонстрация таких действий наносит серьезный ущерб имиджу чемпионата и подрывает усилия по развитию профессионального футбола Сенегала. В связи с этим отчеты комиссаров матчей, а также любые доказательства, доведенные до сведения лиги, будут тщательно изучены дисциплинарной комиссией для установления ответственности. LSFP призывает все клубы поддержать ее усилия путем проведения разъяснительной работы с руководителями, тренерскими штабами и игроками, а также следить за тем, чтобы никакие практики подобного рода не допускались на местах проведения соревнований", - подчеркивается в публикации.
За тур до конца чемпионата в таблице сенегальской Лиги 1 с 48 очками лидирует "АЖЕЛ" из Рюфиска.
Сборная Сенегала с Кубком Африки - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Сенегал потребовал проверить CAF на предмет коррупции
18 марта, 17:36
 
ФутболСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Перенесен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    654
    272
  • Футбол
    16.05 17:00
    Челси
    Манчестер Сити
  • Футбол
    16.05 16:30
    Боруссия М
    Хоффенхайм
  • Футбол
    16.05 16:30
    Бавария
    Кельн
  • Футбол
    16.05 16:30
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
  • Хоккей
    16.05 17:20
    Италия
    Канада
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала