Сенегальская футбольная лига осудила проведение оккультных обрядов на играх

Как отмечается в заявлении, в социальных сетях широко распространились сообщения об использовании оккультных практик на стадионах во время матчей первого и второго дивизионов чемпионата страны. Подобные ритуалы в сенегальском футболе были запрещены в сентябре 2023 года.

"Подобное поведение противоречит ценностям и требованиям профессионального спорта. Оно не имеет никакой основы в футболе высокого уровня, который строится на подготовке, дисциплине, спортивных заслугах и честной конкуренции между клубами. Публичная демонстрация таких действий наносит серьезный ущерб имиджу чемпионата и подрывает усилия по развитию профессионального футбола Сенегала. В связи с этим отчеты комиссаров матчей, а также любые доказательства, доведенные до сведения лиги, будут тщательно изучены дисциплинарной комиссией для установления ответственности. LSFP призывает все клубы поддержать ее усилия путем проведения разъяснительной работы с руководителями, тренерскими штабами и игроками, а также следить за тем, чтобы никакие практики подобного рода не допускались на местах проведения соревнований", - подчеркивается в публикации.