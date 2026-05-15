ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинский самолет F-16 в ходе воздушного боя был сбит над Сумской областью, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Украинский самолет начал маневр уклонения, но не успел. По свидетельствам местных жителей, самолет разорвало пополам и обломки упали в поля за городом", - сказал подпольщик.