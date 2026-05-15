ВС России сбили украинский самолет F-16 над Сумской областью

ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинский самолет F-16 в ходе воздушного боя был сбит над Сумской областью, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По данным Лебедева, около 11 утра жители города Кролевец в Сумской области слышали сильный взрыв. Незадолго до этого самолет ВСУ с подвешенными ракетами, которые было видно с земли, пролетел над городом в сторону востока. F-16 был сбит ракетой.
"Украинский самолет начал маневр уклонения, но не успел. По свидетельствам местных жителей, самолет разорвало пополам и обломки упали в поля за городом", - сказал подпольщик.
Он добавил, что, по описаниям жителей Кролевца, украинским истребителем был F-16, летевший со стороны Нежина, где находится одна из украинских авиабаз.