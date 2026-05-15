Под Тобольском совершил аварийную посадку самолет

ТЮМЕНЬ, 15 мая — РИА Новости. Экипаж воздушного судна RALL, выполнявший полет по лесопатрулированию, совершил аварийную посадку под Тобольском, пилот и летчик-наблюдатель не пострадали, проводится проверка, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
"По предварительным данным, 15 мая в 15.03 (13.03 мск) экипаж воздушного судна RALL авиакомпании "Капитал Джет", выполнявший полет по лесопатрулированию, совершил аварийную посадку на удалении 75 километров к юго-востоку от Тобольска в болотистой местности. На борту воздушного судна находились пилот и летчик-наблюдатель, которые в результате инцидента не пострадали", - говорится в сообщении.
Самолет сел между населенными пунктами Вагай и Черное Вагайского района. Для эвакуации экипажа вылетело аварийно-спасательное воздушное судно - вертолет Ми-8 АО"ЮТэйр-Вертолетные услуги".
Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.