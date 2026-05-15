Семин назвал Сафонова самым ярким выступающим за рубежом футболистом - РИА Новости Спорт, 15.05.2026
16:09 15.05.2026
Семин назвал Сафонова самым ярким выступающим за рубежом футболистом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юрий Семин назвал Матвея Сафонова самым ярким российским легионером после Дмитрия Аленичева.
  • Матвей Сафонов стал первым в истории российским футболистом, которому удалось стать двукратным чемпионом Франции.
  • Семин отметил успешное развитие карьеры Сафонова и его уверенность в своих силах, несмотря на сложные ситуации.
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов является самым ярким российским легионером после выступавшего за португальский "Порту" полузащитника Дмитрия Аленичева, заявил РИА Новости экс-главный тренер национальной команды и московского "Локомотива" Юрий Семин.
Сафонов был признан лучшим игроком перенесенного матча 29-го тура чемпионата Франции против "Ланса". В среду "ПСЖ" на выезде обыграл "Ланс" (2:0) и досрочно стал чемпионом Франции. Сафонов провел девятый сухой матч в турнире сезона-2025/26. Голкипер стал первым в истории российским футболистом, которому удалось стать двукратным чемпионом Франции. Этот трофей для россиянина стал седьмым за время выступления в составе клуба. Ранее Сафонов вместе с "ПСЖ" выиграл чемпионат Франции (2024/25), Кубок и Суперкубок страны, а также в 2025 году стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.
"Матвей Сафонов сейчас, конечно же, является самым ярким нашим легионером. Потому что, во-первых, он играет в команде мирового уровня. И, во-вторых, играет в большей степени в стартовом составе. Он самый яркий наш легионер вообще за последнее время, со времени Дмитрия Аленичева, который с "Порту" выигрывал Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. И сейчас, Сафонов, наверное, стоит вровень с ним", - сказал Семин.
"Я думаю, что развитие карьеры у Матвея еще впереди, потому что есть время. Для него сейчас самое главное - продолжать так же прогрессировать. Но он молодец, потому что у него была сложная ситуация, когда многие советчики говорили ему, что надо уходить из "ПСЖ". Потому что на тебя оказывают давление (первым номером команды был итальянец Джанлуиджи Доннарумма – прим. ред.). А он молодец, послушал себя и был уверен в своих силах. Матвей выиграл все сложные дуэли и единоборства, которые бывают, и стал первым номером команды", - подчеркнул собеседник агентства.
Экс-игрок московского "Спартака" Аленичев также выступал за итальянские команды "Рома" и "Перуджа". В составе "Порту" россиянин по два раза выигрывал чемпионат и Кубок Португалии, трижды - Суперкубок Португалии, становился обладателем Кубка УЕФА 2003 года и победителем Лиги чемпионов - 2004.
ФутболСпортПортугалияФранцияМатвей СафоновДжанлуиджи ДоннаруммаЮрий СеминПортуЛансПари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
