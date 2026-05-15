В Рязани четырех детей госпитализировали после атаки ВСУ.

РЯЗАНЬ, 15 мая – РИА Новости. Четыре ребенка госпитализированы в Рязани после атаки ВСУ, их жизни ничего не угрожает, рассказал региональный министр здравоохранения Александр Пшенников.
"Четыре ребенка госпитализированы… Завершилась операция одного маленького пациента… В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает", - рассказал он журналистам на видео, которое распространил региональный минздрав на своей странице во "ВКонтакте".
Детям и их родственникам, по словам Пшенникова, оказывают экстренную психологическую поддержку. В настоящее время, по его данным, медики оценивают их состояние как удовлетворительное и видят благоприятный прогноз.
В пятницу губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в результате атаки ВСУ в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома, обломки БПЛА упали на территории предприятия. Погибли четыре человека, среди них ребенок. В школах и детских садах Октябрьского района Рязани отменены занятия. СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте.
