В Рязани четырех детей госпитализировали после атаки ВСУ.

РЯЗАНЬ, 15 мая – РИА Новости. Четыре ребенка госпитализированы в Рязани после атаки ВСУ, их жизни ничего не угрожает, рассказал региональный министр здравоохранения Александр Пшенников.

Детям и их родственникам, по словам Пшенникова, оказывают экстренную психологическую поддержку. В настоящее время, по его данным, медики оценивают их состояние как удовлетворительное и видят благоприятный прогноз.