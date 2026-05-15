Число пострадавших при атаке на Рязань выросло до 28

14:33 15.05.2026 (обновлено: 14:52 15.05.2026)
Число пострадавших при атаке ВСУ на Рязань выросло до 28

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТУЛА, 15 мая – РИА Новости. Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Рязань увеличилось до 28, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения в "ВКонтакте".
"В настоящее время у нас 28 пострадавших и четыре погибших", - процитировала пресс-служба регионального минздрава главу ведомства Александра Пшенникова.
По его словам, два пациента были доставлены в больницу скорой медицинской помощи, им оказана оперативная помощь. Еще один пострадавший с переломом шейного отдела позвоночника доставлен в областную больницу. Все пациенты находятся под контролем федерального центра.
В пятницу губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в результате атаки ВСУ в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома, обломки БПЛА упали на территории предприятия. Ранее говорилось о 12 пострадавших, среди которых четверо детей, а также четырех погибших, в числе которых ребенок. В школах и детских садах Октябрьского района отменены занятия. СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
