15:26 15.05.2026

В Подмосковье запустили цифровой сервис для трудоустройства бойцов СВО

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В Подмосковье активно расширяют цифровые сервисы поддержки участников специальной военной операции и их семей. Недавно был запущен новый региональный сервис "Трудоустройство СВОих", о котором рассказал губернатор Андрей Воробьев. Об этом написал 360.ru.
Эта платформа, интегрированная с кадровым центром региона, позволяет ветеранам и участникам СВО в удобном онлайн-формате подать заявку на трудоустройство, переобучение или помощь в открытии собственного дела. Если участнику требуется работа, система подберет подходящие вакансии; если есть желание открыть бизнес – поможет с запуском и получением субсидий, а для желающих сменить специальность предложит варианты переобучения.
Губернатор подчеркнул, что функционал сервиса будет постоянно развиваться и дополняться новыми возможностями в зависимости от запросов пользователей.
"Там все просто: подать заявку можно в пару кликов, не выходя из дома. Если нужна работа –подберем вакансию, если человек хочет открыть свое дело – поможем запустить бизнес и получить субсидию, а если нужно сменить специальность – предложим варианты переобучения", – уточнил Воробьев.
Кадровый центр Подмосковья оказывает участникам программы бесплатные консультации, помогает с подбором вакансий, сопровождает на всех этапах трудоустройства и предлагает курсы повышения квалификации. Для удобства доступна функция обратной связи, чтобы получить консультацию специалистов в любое время.
 
