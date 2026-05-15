Политика США по отношению к Тайваню не изменилась, заявил Рубио - РИА Новости, 15.05.2026
03:40 15.05.2026
Политика США по отношению к Тайваню не изменилась, заявил Рубио

Рубио: США не изменят политику по отношению к Тайваню после переговоров с Китаем

© AP Photo / Jacquelyn Martin — Госсекретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Белом доме
Госсекретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Белом доме. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что политика США по отношению к Тайваню не изменилась.
  • Инициатива обсуждения тайваньского вопроса на переговорах исходила от китайской стороны.
  • Марко Рубио подчеркнул, что Китай ждут глобальные последствия в случае решения о силовой операции в отношении Тайваня.
ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Политика США по отношению к Тайваню не изменилась, заявил американский госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Политика США по тайваньскому вопросу на сегодняшний день остается неизменной, и в ходе сегодняшней встречи, которую мы здесь провели, эта тема поднималась", – заявил он в интервью телеканалу NBC.
По словам Рубио, инициатива обсуждения тайваньского вопроса исходила от китайской стороны.
"Они всегда поднимают его со своей стороны. Мы всегда четко излагаем нашу позицию, после чего переходим к другим темам", – добавил он.
Ранее Рубио сообщил в интервью телеканалу, что Китай ждут глобальные последствия в случае решения о силовой операции в отношении Тайваня. При этом, по мнению главы госдепа США, Пекин настроен на мирное решение тайваньского вопроса.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.
