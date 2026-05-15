Политика США по отношению к Тайваню не изменилась, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Политика США по отношению к Тайваню не изменилась, заявил американский госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
По словам Рубио, инициатива обсуждения тайваньского вопроса исходила от китайской стороны.
"Они всегда поднимают его со своей стороны. Мы всегда четко излагаем нашу позицию, после чего переходим к другим темам", – добавил он.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.