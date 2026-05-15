Дегтярев назвал боевые искусства локомотивом возвращения России в спорт

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Решение Объединенного мира борьбы (UWW) о снятии ограничений с российских спортсменов подтверждает, что боевые искусства являются локомотивом возвращения России в мировой спорт, заявил министр спорта, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

"Ранее всех наших атлетов допустили на свои турниры международные федерации дзюдо (IJF), самбо (FIAS), тхэквондо (World Taekwondo), кикбоксинга (WKF), муай-тай (IFMA), бокса (IBA), ММА (IMМAF), а также World Aquatics. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на стартах федераций тяжелой атлетики (IWF), фехтования (FIE), керлинга (WCF), волейбола (FIVB), триатлона (World Triathlon), пятиборья (UIPM) и других. В общей сложности флаг России может подниматься на соревнованиях более 20 федераций", - отметил министр спорта.