Дегтярев назвал боевые искусства локомотивом возвращения России в спорт

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Решение Объединенного мира борьбы (UWW) о снятии ограничений с российских спортсменов подтверждает, что боевые искусства являются локомотивом возвращения России в мировой спорт, заявил министр спорта, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
В пятницу бюро UWW приняло решение допустить российских спортсменов до соревнований без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях.
"Поздравляю всех наших борцов и болельщиков. Для России это одно из самых "медалеемких" направлений. UWW объединяет такие виды спорта, как вольная, греко-римская, женская борьба, грэпплинг, панкратион, а также ряд других. Ранее федерация уже допустила на свои соревнования всех российских юниоров вплоть до 23 лет. Боевые искусства вновь подтверждают статус локомотива возвращения России в мировой спорт. В этом бесспорная заслуга президента России Владимира Владимировича Путина, он имеет огромный авторитет в этих видах спорта", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
"Ранее всех наших атлетов допустили на свои турниры международные федерации дзюдо (IJF), самбо (FIAS), тхэквондо (World Taekwondo), кикбоксинга (WKF), муай-тай (IFMA), бокса (IBA), ММА (IMМAF), а также World Aquatics. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на стартах федераций тяжелой атлетики (IWF), фехтования (FIE), керлинга (WCF), волейбола (FIVB), триатлона (World Triathlon), пятиборья (UIPM) и других. В общей сложности флаг России может подниматься на соревнованиях более 20 федераций", - отметил министр спорта.
С 2023 года UWW допускал россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).