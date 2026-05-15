Итальянский сенатор высказался об участии России в Биеннале
05:56 15.05.2026 (обновлено: 06:19 15.05.2026)
Итальянский сенатор высказался об участии России в Биеннале

Итальянский сенатор Вескови назвал исключение России из мероприятий ошибкой

Российский павильон на Венецианской Биеннале современного искусства. Архивное фото
  • Итальянский сенатор Мануэл Вескови считает ошибкой исключение России из международных культурных и спортивных мероприятий.
  • Россия впервые с 2022 года представила программу перформансов на Венецианской биеннале.
  • Жюри Биеннале Искусства исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды, а затем ушло в отставку.
РИМ, 15 мая – РИА Новости. Исключение России из международных культурных и спортивных мероприятий является ошибкой, поскольку культура и спорт должны оставаться вне политики, заявил РИА Новости сенатор от итальянской партии "Лига" Мануэл Вескови, комментируя полемику вокруг участия России в Венецианской биеннале.
После отсутствия Россия впервые с 2022 года представила на Биеннале программу перформансов "Дерево укоренено в небе", над которыми работают разные авторы, в том числе из России, стран Африки и Латинской Америки. Конфликт вокруг участия России в Биеннале современного искусства вспыхнул после того, как минкультуры Италии заявило, что руководство международной выставки самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России.
"Эта история с Биеннале заставила меня задуматься. Мы видим, что полемика переносится и на культуру, и на спорт. Я считаю это ошибочным подходом, в том числе с точки зрения мировоззрения, потому что культура и спорт должны быть выше любых сторон", - заявил политик.
По словам Вескови, каждая страна имеет право представлять свою культуру и участвовать в международных спортивных событиях, иначе для исключения любой стороны найдутся миллионы поводов. "Если вмешивать сюда политику, все превращается в ошибочный идеологический спор", - заявил сенатор.
На фоне полемики жюри Биеннале Искусства исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды, а затем ушло в отставку. Фонд выставки принял решение о проведении церемонии награждения, ранее запланированной на 9 мая, в воскресенье, 22 ноября.
Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах Биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева.
Президент России Владимир Путин ранее назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, они сами лишают себя части мировой культуры.
