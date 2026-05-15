Итальянский сенатор высказался об участии России в Биеннале

РИМ, 15 мая – РИА Новости. Исключение России из международных культурных и спортивных мероприятий является ошибкой, поскольку культура и спорт должны оставаться вне политики, заявил РИА Новости сенатор от итальянской партии "Лига" Мануэл Вескови, комментируя полемику вокруг участия России в Венецианской биеннале.

"Эта история с Биеннале заставила меня задуматься. Мы видим, что полемика переносится и на культуру, и на спорт. Я считаю это ошибочным подходом, в том числе с точки зрения мировоззрения, потому что культура и спорт должны быть выше любых сторон", - заявил политик.