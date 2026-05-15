Лавров: Россия будет рада, если США и КНР договорятся о поставках нефти

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая - РИА Новости. Россия будет только рада, если США и Китай договорятся о поставках американских энергоносителей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если договоренности между Пекином и Вашингтоном (о поставках американских энергоносителей - ред.) были достигнуты или будут достигнуты, отвечают интересам наших китайских друзей, мы будем только рады", - заявил Лавров на подходе к российским СМИ.