Рейтинг@Mail.ru
Филолог рассказала, какие пословицы формируют положительный образ России - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:13 15.05.2026 (обновлено: 04:14 15.05.2026)
Филолог рассказала, какие пословицы формируют положительный образ России

РИА Новости: образ России отражается в пословицах о храбрости и доброте

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пословицы и поговорки, такие как «доброе слово и кошке приятно», «с милым рай и в шалаше», «милости прошу к нашему шалашу» и «когда рук много — работа спорится», формируют положительный образ России и ее народа, следует из статьи кандидата филологических наук Екатерины Грецкой.
  • Пословицы наглядно демонстрируют принципы и ценности, накопленные русским народом на протяжении многих столетий, и являются фундаментом русского национального характера.
  • Пословицы и поговорки стимулируют интерес обучающихся к изучению русского языка, а также оказывают значительный воспитательный эффект и формируют положительный образ России и ее народа.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пословицы "доброе слово и кошке приятно", "с милым рай и в шалаше", "милости прошу к нашему шалашу" и "когда рук много - работа спорится" формируют положительный образ России и ее народа, следует из статьи кандидата филологических наук, доцента кафедры русского языка Московского высшего общевойскового командного училища (МВОКУ) Минобороны РФ Екатерины Грецкой, с которой ознакомилось РИА Новости.
Как объяснила Грецкая в статье для научно-практического журнала "Русский язык в военном вузе", многие пословицы и поговорки наглядно демонстрируют принципы и ценности, накопленные русским народом на протяжении многих столетий, и которые являются фундаментом русского национального характера.
Алфавит русского языка - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Названа самая популярная буква в русском языке
24 декабря 2025, 03:08
"Они показывают, насколько важны долгие и глубокие отношения между людьми, напоминают о приоритете духовности перед материальными факторами. Данные пословицы и поговорки позволяют познакомиться иностранным обучающимся с национальной картиной мира, мировоззрением русского народа, а также способствуют формированию у них положительного образа России и русских людей", - говорится в статье.
Так, по словам филолога, в число пословиц и поговорок, демонстрирующих смелость, храбрость и отвагу русского народа, входят: "смелость города берет", "где смелость, там и победа", "лучше умереть стоя, чем жить на коленях", "кто смел, тот и цел", "кто без храбрости, тот без радости", и "смелого пуля боится".
В свою очередь, доброту граждан России демонстрируют поговорки: "жизнь дана на добрые дела", "доброму делу и сердце радуется", "красота до вечера, а доброта навек", "добрые дела красят человека" и "доброе слово и кошке приятно".
Мужчины беседуют - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Филолог рассказал, актуально ли еще обращение на "вы" с большой буквы
28 февраля, 04:18
Патриотизм россиян выражают поговорки: "жить - Родине служить", "родной край - сердцу рай", "Родина - мать, умей за нее постоять" и "в своем доме и стены помогают".
Справедливость русских демонстрируют пословицы: "где справедливость, там и правда", "справедливое слово камень раздробит", "как аукнется, так и откликнется", "око за око, зуб за зуб" и "не делай другим того, чего не желаешь себе".
Пословицами, выражающими чувство любви российского народа, являются: "любовь все побеждает", "любовь зла, полюбишь и козла", "любовь не картошка, не выкинешь в окошко", "с милым рай и в шалаше", "где любовь да совет, там и горя нет" и "без любви, как без солнышка, нельзя прожить".
Словарь - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Названо самое популярное слово в русском языке
10 января, 02:17
Поговорками, говорящим о честности россиян, являются: "правда дороже золота", "не в силе Бог, а в правде", "лжи много, а правда одна", "лучше горькая правда, чем сладкая ложь, "честные глаза вбок не глядят" и "лучше быть честным бедняком, чем богатым подлецом".
Гостеприимство русского народа демонстрируют пословицы: "красна изба не углами, а красна пирогами", "что есть в печи, все на стол мечи", "гость доволен - хозяин рад", "за пустой стол гостей не сажают", "званому гостю - первое место" и "милости прошу к нашему шалашу".
В свою очередь, коллективизм, единение и сплоченность граждан России демонстрируют поговорки: "ум хорошо, а два - лучше", "дружные сороки и гуся утащат", "в единении - сила", "в одиночестве и кусок не мил", "все за одного - один за всех", "за общим столом еда вкуснее" и "когда рук много - работа спорится".
"Пословицы и поговорки не только погружают обучающихся в русскую народную культуру, но и стимулируют интерес обучающихся к изучению русского языка, а также оказывают значительный воспитательный эффект и формируют положительный образ России и ее народа", - подытожила Грецкая.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Путин назвал русский язык общим достоянием
11 марта, 11:09
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала