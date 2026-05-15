Филолог рассказала, какие пословицы формируют положительный образ России

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пословицы "доброе слово и кошке приятно", "с милым рай и в шалаше", "милости прошу к нашему шалашу" и "когда рук много - работа спорится" формируют положительный образ России и ее народа, следует из статьи кандидата филологических наук, доцента кафедры русского языка Московского высшего общевойскового командного училища (МВОКУ) Минобороны РФ Екатерины Грецкой, с которой ознакомилось РИА Новости.

Как объяснила Грецкая в статье для научно-практического журнала "Русский язык в военном вузе", многие пословицы и поговорки наглядно демонстрируют принципы и ценности, накопленные русским народом на протяжении многих столетий, и которые являются фундаментом русского национального характера.

"Они показывают, насколько важны долгие и глубокие отношения между людьми, напоминают о приоритете духовности перед материальными факторами. Данные пословицы и поговорки позволяют познакомиться иностранным обучающимся с национальной картиной мира, мировоззрением русского народа, а также способствуют формированию у них положительного образа России и русских людей", - говорится в статье.

Так, по словам филолога, в число пословиц и поговорок, демонстрирующих смелость, храбрость и отвагу русского народа, входят: "смелость города берет", "где смелость, там и победа", "лучше умереть стоя, чем жить на коленях", "кто смел, тот и цел", "кто без храбрости, тот без радости", и "смелого пуля боится".

В свою очередь, доброту граждан России демонстрируют поговорки: "жизнь дана на добрые дела", "доброму делу и сердце радуется", "красота до вечера, а доброта навек", "добрые дела красят человека" и "доброе слово и кошке приятно".

Патриотизм россиян выражают поговорки: "жить - Родине служить", "родной край - сердцу рай", "Родина - мать, умей за нее постоять" и "в своем доме и стены помогают".

Справедливость русских демонстрируют пословицы: "где справедливость, там и правда", "справедливое слово камень раздробит", "как аукнется, так и откликнется", "око за око, зуб за зуб" и "не делай другим того, чего не желаешь себе".

Пословицами, выражающими чувство любви российского народа, являются: "любовь все побеждает", "любовь зла, полюбишь и козла", "любовь не картошка, не выкинешь в окошко", "с милым рай и в шалаше", "где любовь да совет, там и горя нет" и "без любви, как без солнышка, нельзя прожить".

Поговорками, говорящим о честности россиян, являются: "правда дороже золота", "не в силе Бог, а в правде", "лжи много, а правда одна", "лучше горькая правда, чем сладкая ложь, "честные глаза вбок не глядят" и "лучше быть честным бедняком, чем богатым подлецом".

Гостеприимство русского народа демонстрируют пословицы: "красна изба не углами, а красна пирогами", "что есть в печи, все на стол мечи", "гость доволен - хозяин рад", "за пустой стол гостей не сажают", "званому гостю - первое место" и "милости прошу к нашему шалашу".

В свою очередь, коллективизм, единение и сплоченность граждан России демонстрируют поговорки: "ум хорошо, а два - лучше", "дружные сороки и гуся утащат", "в единении - сила", "в одиночестве и кусок не мил", "все за одного - один за всех", "за общим столом еда вкуснее" и "когда рук много - работа спорится".