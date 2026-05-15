Россельхознадзор проверит ряд армянских предприятий

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россельхознадзор проверит армянские предприятия, которые заподозрили в поставках фальсифицированной рыбной продукции, сообщило ведомство.

« Россельхознадзор проведет инспекции предприятий, поставки с которых были приостановлены в Россию в связи с подозрением на ввоз фальсифицированной рыбной продукции предположительно европейского происхождения", — говорится в заявлении.

Отмечается, что предварительная проверка, в частности, по поставленной в Россию радужной форели вызвали у ведомства сомнения в ее происхождении. Как уточняется, ввезенная рыба не соответствовала заявленной в документах — у нее был нетипичный окрас, а ее вес значительно превышал норму. Исходя из этого был сделан вывод, что рыба относится к другому семейству лососевых или форели, что означает фальсификацию товара.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что разведение и реализация лосося более присущи европейским странам, и эта продукция может быть под санкциями. В ведомстве добавили, что с целью поступления истинно армянской продукции сотрудники планируют инспекцию на растениеводческие предприятия Армении.

Служба выразила обеспокоенность в связи с увеличившимся количеством выявлений карантинных объектов в продукции, поступающей из Армении в Россию.

В ведомстве заявили, что данные свидетельствует о недостаточном контроле компетентного ведомства Армении, а также вызывают недоверие со стороны Россельхознадзора к системе сертификации экспортируемой в Россию продукции.