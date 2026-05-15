15:28 15.05.2026
Эпидемиолог перечислила риски, которые могут ожидать россиян на даче

Абросимова: клещи и грызуны представляют опасность для россиян на дачах

© РИА Новости / Александр Гальперин | Лейка в парнике на садовом участке
Лейка в парнике на садовом участке. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Среди основных опасностей — клещи, грызуны, травмы и риск заражения столбняком, рассказала врач-эпидемиолог Роспотребнадзора Ольга Абросимова.
  • В случае травмы рану необходимо экстренно обработать антисептическим средством и при появлении симптомов заболевания обратиться к специалисту.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Клещи, грызуны, травмы и столбняк представляют наиболее серьезную опасность для россиян на дачах и участках, сообщила врач-эпидемиолог ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Ольга Абросимова.
"С приходом весны наша жизнь становится активнее, мы выезжаем за город и на дачу. Но вместе с тем, там нас ожидают определенные эпидемиологические риски: после зимы оживают и активнее становятся клещи, грызуны. При работе на огороде либо в саду мы можем столкнуться с риском травматизации и загрязнения ран, и, соответственно, столбняком", - сказала Абросимова в рамках лектория "Санпросвет".
Она также рассказала, как провести профилактику заболевания столбняком в случае травмы. Так, рану необходимо экстренно обработать любым антисептическим средством. При возникновении каких-либо симптомов заболевания или сомнениях нужно обратиться за помощью к специалисту.
Ранее Роспотребнадзор сообщал РИА Новости о том, что россияне в весенний период с наступлением дачного сезона рискуют столкнуться с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, вызванной хантавирусом, переносчиками которой являются грызуны.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) | Россия | Здоровье - Общество
 
 
