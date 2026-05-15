Эпидемиолог перечислила риски, которые могут ожидать россиян на даче

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Клещи, грызуны, травмы и столбняк представляют наиболее серьезную опасность для россиян на дачах и участках, сообщила врач-эпидемиолог ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Ольга Абросимова.
"С приходом весны наша жизнь становится активнее, мы выезжаем за город и на дачу. Но вместе с тем, там нас ожидают определенные эпидемиологические риски: после зимы оживают и активнее становятся клещи, грызуны. При работе на огороде либо в саду мы можем столкнуться с риском травматизации и загрязнения ран, и, соответственно, столбняком", - сказала Абросимова в рамках лектория "Санпросвет".
Она также рассказала, как провести профилактику заболевания столбняком в случае травмы. Так, рану необходимо экстренно обработать любым антисептическим средством. При возникновении каких-либо симптомов заболевания или сомнениях нужно обратиться за помощью к специалисту.
Ранее Роспотребнадзор сообщал РИА Новости о том, что россияне в весенний период с наступлением дачного сезона рискуют столкнуться с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, вызванной хантавирусом, переносчиками которой являются грызуны.