В Рязани оценили уровень загрязнения воздуха после атаки ВСУ

РЯЗАНЬ, 15 мая – РИА Новости. Содержание загрязняющих веществ в воздухе Рязани после атаки ВСУ не превышает установленные нормативы, сообщил оперштаб региона.

В ведомстве уточнили, что сотрудники аккредитованного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области" отобрали пробы воздуха в девяти точках города и провели исследования на содержание загрязняющих веществ.