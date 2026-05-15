В Рязани оценили уровень загрязнения воздуха после атаки ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 15.05.2026
В Рязани оценили уровень загрязнения воздуха после атаки ВСУ

Качество воздуха в Рязани после атаки ВСУ соответствует нормативам

© РИА Новости / Максим Блинов | Вид на Рязань
Вид на Рязань. Архивное фото
  • В Рязани провели проверку качества воздуха после атаки ВСУ.
  • Содержание загрязняющих веществ не превышает установленные нормативы.
РЯЗАНЬ, 15 мая – РИА Новости. Содержание загрязняющих веществ в воздухе Рязани после атаки ВСУ не превышает установленные нормативы, сообщил оперштаб региона.
"Региональным управлением Роспотребнадзора проводится проверка качества атмосферного воздуха на территории жилой застройки с учетом направления ветра. Результаты исследований не превышают установленных гигиенических нормативов. Контроль качества атмосферного воздуха продолжается", - говорится в сообщении оперштаба на платформе "Макс".
В ведомстве уточнили, что сотрудники аккредитованного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области" отобрали пробы воздуха в девяти точках города и провели исследования на содержание загрязняющих веществ.
Ранее в пятницу губернатор Павел Малков сообщил, что в результате атаки ВСУ в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома, обломки БПЛА упали на территории предприятия. Погибли четыре человека, среди них ребенок, еще 12, в том числе четверо детей, пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине. Происшествия. Рязань. Россия. Павел Малков. Вооруженные силы Украины. Роспотребнадзор. Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
