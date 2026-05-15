В Рязани оценили уровень загрязнения воздуха после атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
РЯЗАНЬ, 15 мая – РИА Новости. Содержание загрязняющих веществ в воздухе Рязани после атаки ВСУ не превышает установленные нормативы, сообщил оперштаб региона.
"Региональным управлением Роспотребнадзора проводится проверка качества атмосферного воздуха на территории жилой застройки с учетом направления ветра. Результаты исследований не превышают установленных гигиенических нормативов. Контроль качества атмосферного воздуха продолжается", - говорится в сообщении оперштаба на платформе "Макс".
В ведомстве уточнили, что сотрудники аккредитованного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области" отобрали пробы воздуха в девяти точках города и провели исследования на содержание загрязняющих веществ.
Ранее в пятницу губернатор Павел Малков сообщил, что в результате атаки ВСУ в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома, обломки БПЛА упали на территории предприятия. Погибли четыре человека, среди них ребенок, еще 12, в том числе четверо детей, пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).
