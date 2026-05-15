Международные резервы России в первую неделю мая выросли на 1,8 процента

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Международные резервы России с 1 по 8 мая выросли на 1,8% и составили 771 миллиард долларов, говорится в сообщении Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 8 мая 2026 года составили 771 миллиард долларов США, увеличившись за неделю на 13,5 миллиарда долларов США, или на 1,8%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении.
Международные резервы по состоянию на конец дня 1 мая составляли 757,5 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
