На Урале временно закрыли наркологический рехаб для детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Прокуратура нашла нарушения в работе частного наркологического реабилитационного центра для несовершеннолетних "Свободные люди" в Екатеринбурге, закрыв его до исправления нарушений, сообщила пресс-служба надзорного органа региона.

"В Екатеринбурге прокуратура выявила нарушения в деятельности частного центра реабилитации несовершеннолетних", – говорится в сообщении с уточнением, что речь идет о наркологическом реабилитационном центре "Свободные люди" ООО "Прогресс".

Отмечается, что во время надзорных мероприятий в реабилитационном центре находились несовершеннолетние. Проверка показала, что в центре нет медработника и специально оборудованного медицинского кабинета, нарушены требования противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства, а предпринимательская деятельность велась без лицензии.

Трое сотрудников центра привлечены к дисциплинарной ответственности, а директор "Прогресса" – к административной ответственности по статьям о нарушении требований пожарной безопасности, нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и к организации питания.

Руководителю выписан штраф на 26 тысяч рублей. За нарушение лицензионных требований ему вынесено предупреждение, уточнила пресс-служба.

Также прокуратура направила в суд исковое заявление о приостановлении деятельности учреждения.