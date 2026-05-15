На Урале временно закрыли наркологический рехаб для детей

09:27 15.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура обнаружила нарушения в работе частного наркологического реабилитационного центра для несовершеннолетних "Свободные люди" в Екатеринбурге.
  • В центре отсутствовал медработник и специально оборудованный медкабинет, были нарушены требования противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также деятельность велась без лицензии.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Прокуратура нашла нарушения в работе частного наркологического реабилитационного центра для несовершеннолетних "Свободные люди" в Екатеринбурге, закрыв его до исправления нарушений, сообщила пресс-служба надзорного органа региона.
Екатеринбурге прокуратура выявила нарушения в деятельности частного центра реабилитации несовершеннолетних", – говорится в сообщении с уточнением, что речь идет о наркологическом реабилитационном центре "Свободные люди" ООО "Прогресс".
Отмечается, что во время надзорных мероприятий в реабилитационном центре находились несовершеннолетние. Проверка показала, что в центре нет медработника и специально оборудованного медицинского кабинета, нарушены требования противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства, а предпринимательская деятельность велась без лицензии.
Трое сотрудников центра привлечены к дисциплинарной ответственности, а директор "Прогресса" – к административной ответственности по статьям о нарушении требований пожарной безопасности, нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и к организации питания.
Руководителю выписан штраф на 26 тысяч рублей. За нарушение лицензионных требований ему вынесено предупреждение, уточнила пресс-служба.
Также прокуратура направила в суд исковое заявление о приостановлении деятельности учреждения.
"Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковое заявление прокурора района, запретив ООО "Прогресс" осуществлять деятельность реабилитационного центра до получения медицинской лицензии, устранения выявленных нарушений противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства, иных нарушений. В настоящее время центром деятельность не осуществляется", – заключили в ведомстве.
