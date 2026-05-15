Скибка, грядушка и растыка: VK и Грамота.ру назвали топ регионализмов

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ВКонтакте набрал популярность тренд #мытакговорим: пользователи делятся словами и выражениями повседневной речи, понятными прежде всего жителям отдельных регионов России. Вместе с Грамотой.ру соцсеть проанализировала более тысячи публикаций в тренде и составила список самых часто упоминаемых регионализмов.

Словарь юга России: от растыки до тремпеля

На юге России среди регионализмов особенно заметны слова, связанные с бытовыми ситуациями и повседневным общением. Здесь часто встречается, например, слово "растыка" — так называют неуклюжего человека; оно восходит к глаголу "растыкать", то есть беспорядочно размещать что-либо. В топ упоминаемых слов входит скибка — кусок: это слово, родственное польскому sciba (ломоть), известно с XIX века и зафиксировано в толковом словаре Даля. В Ростовской и Белгородской областях распространено слово "тремпель", означающее вешалку для одежды. По одной из версий, его происхождение связано с фамилией продавца одежды Тремпеля, жившего во времена Российской империи.

Центральная Россия: пышка на грядушке

В центральной части России пользователи чаще вспоминают слова, связанные с домом, предметами быта и повседневными мелочами. В Воронежской области грядушкой называют спинку кровати: это слово связано с понятием "гряда", а в XIX веке оно также употреблялось в значении "бортик телеги". В Рыбинске слово "пышка" означает фантик от конфеты; оно восходит к слову "пыж", то есть скомканная бумага. В Смоленске и Брянске скабкой называют занозу; происхождение этого слова связывают с глаголом "скоблить" — царапать или снимать верхний слой с поверхности.

Пошоркать вехоткой: как говорят на Урале

На Урале регионализмы связаны с использованием древнерусских выражений или заимствований из других языков. Вехоткой здесь называют мочалку: слово восходит к древнерусскому вѣхъть и изначально обозначало мягкий пучок, который используют для мытья. Вехоткой можно пошоркать — потереть или что-то счистить; происходит существительное от имитации звука при трении мочалки о поверхность. Ещё одно выразительное слово — "зюргать", или "сюрпать", то есть шумно есть горячую пищу. По одной из версий, его происхождение связано с тюркскими словами "сорпа" или "шорпа", обозначающими бульон.

Дальний Восток: зайти в чифаньку за куксой

На Дальнем Востоке регионализмы часто отражают близость к странам Азии и культуру быстрых перекусов. Куксой здесь называют лапшу быстрого приготовления: слово восходит к корейскому блюду куксу — тонкой пшеничной лапше в холодном или горячем бульоне. А чифанька — это небольшое китайское кафе или закусочная; название связано с китайским выражением chī fàn, что значит "есть, принимать пищу".