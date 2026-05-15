Суд в Киеве арестовал Андрея Ермака — архитектора зеленской диктатуры. Вопрос в том, как быстро за некогда всесильного серого кардинала Украины внесут залог (чуть более трех миллионов долларов). Но уже сейчас про него и про его шефа мы знаем вполне достаточно, чтобы действовать. НАБУ и САП — антикоррупционные органы, подконтрольные Западу, — всего лишь подтвердили худшие из подозрений.

В ходе слушаний прокурор, помимо прочего, заявил, что Ермак пытался устранить глав НАБУ и САП с помощью "черной магии". Это подтвердилось данными со смартфона Вероники Аникиевич — гадалки, которая "наводила порчу" с могильной земли и консультировала офис президента по кадровым назначениям. Сама Аникиевич (она же Вероника Феншуй) все отрицает, но горой стоит за Ермака и называет Владимира Зеленского "ангелом с крыльями".

В таких нравах нет ничего нового, о них еще Гоголь писал: обычная украинская Диканька. О склонности Ермака, а через него Зеленского к магическим ритуалам тоже было известно давно со слов бывшего пресс-секретаря президента Украины (тогда еще и правда президента) Юлии Мендель. Если ей верить, у Ермака даже есть специальный сундучок с куклами врагов, чтобы иголки в них втыкать. И нет оснований не верить, раз то, что она говорила ранее, теперь подтверждают прокуроры.

Сама Мендель — та еще ведьма и несет персональную ответственность за строительство на Украине диктатуры и налаживание пропагандистской машины, которые ныне обличает. Просто в ковене Зеленского она пришлая — попала на должность по конкурсу как звезда журналистики, а Ермак, расправив плечи, съел ее одной из первых, чем вызвал обиду на себя и своего шефа. Когда Мендель рассказывает об их грехах, видно, сколь много в этом личного.

Поэтому сохранялся остаточный шанс на то, что Мендель все-таки преувеличивает. Эти двое явно со странностями, но настолько ли, чтобы воду с трупов собирать? Теперь официально: настолько. Они именно такие, когда самая злобная карикатура — портрет в жанре реализма. Если подтверждается самое дикое, что говорили об их тандеме, выходит, и остальное правда.

Как раз на днях Мендель разродилась новой серией откровений, причем не кому-нибудь, а Такеру Карлсону, что гарантирует внимание миллионов. В офисе Зеленского отреагировали намеком на невменяемость пресс-секретарши, а украинская пропаганда начала ее травить как "агента России". Справедливости ради — метод сравнительного анализа последнее обвинение подтвердил бы.

Мендель — нам враг, тут двух мнений быть не может. Она была и будет агентом западных структур, чьим покровительством пользуется, нападая на Зеленского. Но то, что она говорит, четыре года назад писали исключительно российские СМИ и блоги, причем те, где выражений не выбирают.

Например, только у нас обвиняли Зеленского в нацизме, что даже некоторым россиянам казалось пропагандистским перегибом: враг-то он враг, но все же еврей. А теперь Мендель рассказывает, что ее шеф буквально потребовал выстраивать пропаганду по образцу Йозефа Геббельса. Нацистский ублюдок — его профессиональный ориентир.

То же насчет наркотиков. По Зеленскому как будто видно, что он бодрится противозаконными методами, но с нашей стороны свечку никто не держал. А вот с украинской держали. "Многие видели, как он употребляет наркотики", — говорит Мендель, подтверждая наблюдения о причинах странного поведения криворожца.

В том, что нацист-наркоман еще и коррупционер, вообще мало кто сомневался, вопрос был лишь в масштабах. По Мендель, они рекордные даже для Украины: Зеленский "сам одобряет схемы по отмыванию денег", всегда имеет "незаконный процент" и "ничего не делает бесплатно".

Кроме того, он "эмоционально неконтролируем", "безумный актер". "То, что он говорит, оторвано от реальности и откровенная ложь", — свидетельствует его Немезида. По ее же словам, Зеленский считает, что пришел "навсегда" (надо полагать, в пределах человеческой жизни, но не факт: они же с Ермаком пытались продать душу дьяволу).

Наконец, то, что Зеленский — "одно из самых больших препятствий на пути к миру" и будет саботировать любые договоренности на этот счет (потому что для него это "политическое самоубийство"), тоже все, кому надо, знали без Мендель, как минимум — обоснованно догадывались. Но дело совсем не в том, насколько плох украинский диктатор как человек и политик. А в том, что из свидетельств в духе Мендель нужно делать серьезные военно-политические выводы.

Стратегия Москвы строилась на том, что Зеленского можно подтолкнуть к миру, логикой доказав, что его тактика обречена и будет иметь для Украины страшные последствия. Но то, что мы знаем о наркоманах, исключает возможность прозрения через увещевания. Чтобы выйти из состояния отрицания, им нужно по-настоящему испугаться смерти.

Со своей стороны, Запад наивно исходил из того, что Зеленский ограничен какими-то процедурами и правилами игры, хотя он себя ничем не ограничивает, делает ставку на геббельсовскую пропаганду и ворует за десятерых в уверенности, что пришел навсегда.

Это звучит безумно, но Мендель ведь так и говорит: он безумец. Тот, кто спятил на порошках. И черная магия — отнюдь не главное доказательство невменяемости. То, что криворожец ставил на военную победу над Россией, еще более надежный симптом. Что бы ни происходило в реальности — исчерпание экономики, крах фронта, демографическая катастрофа, он всегда может спрятаться от этого в свой личный бред, подкрепленный препаратами и верой в колдовство.

Еще одной жертвой наркотической зависимости был такой политик, как Адольф Гитлер. Еще у него были геббельсовская пропаганда, магические эксперименты "Аненербе", ручные бандеровцы и слепая уверенность в победе над Россией — все как у Зеленского. Чем закончилось — каждый знает. С учетом всех этих вводных и не могло закончиться ничем иным, но накачанный транквилизаторами самодур довел дело до обороны Берлина руками подростков.

На что-то подобное следует ориентироваться и в случае Зеленского. Пока порошки не закончатся, дипломатия бессильна. До того, как сгинет, будет прикрываться детьми.