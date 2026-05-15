Радулову разбили лицо в матче финальной серии плей-офф КХЛ

КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Нападающему ярославского "Локомотива" Александру Радулову разбили лицо в первом периоде третьего матча финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского "Ак Барса".
Встреча проходит в пятницу в Казани. Инцидент произошел за 12 минут до конца первого периода. Радулов провел силовой прием против Александра Хмелевского у борта в зоне казанцев, после чего откатился на пятак, где Степан Терехов ударил форварда "Локомотива" клюшкой в лицо. В результате нападающий упал на лед, прикрыв лицо руками, а затем самостоятельно отправился в раздевалку. Во время паузы он вернулся на площадку.
По итогам эпизода судьи назначили Терехову двойной малый штраф (2+2 минуты) за игру высоко поднятой клюшкой. Ярославцы сумели реализовать большинство за пять секунд до его окончания и открыли счет в матче.
После первого периода "Локомотив" ведет - 2:0. Счет в серии до четырех побед равный - 1-1.
