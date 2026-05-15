Рейтинг@Mail.ru
Радулову разбили лицо в матче финальной серии плей-офф КХЛ - РИА Новости Спорт, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
20:23 15.05.2026 (обновлено: 20:24 15.05.2026)
Радулову разбили лицо в матче финальной серии плей-офф КХЛ

Форварду "Локомотива" Радулову разбили лицо в матче финальной серии плей-офф КХЛ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАлександр Радулов
Александр Радулов - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающему ярославского «Локомотива» Александру Радулову разбили лицо в первом периоде третьего матча финальной серии плей-офф КХЛ против казанского «Ак Барса».
  • Инцидент произошел за 12 минут до конца первого периода: Степан Терехов ударил Радулова клюшкой в лицо, в результате чего нападающий упал на лед, прикрыв лицо руками, а затем отправился в раздевалку.
  • Судьи назначили Терехову двойной малый штраф (2+2 минуты) за игру высоко поднятой клюшкой, и «Локомотив» сумел реализовать большинство, открыв счет в матче.
КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Нападающему ярославского "Локомотива" Александру Радулову разбили лицо в первом периоде третьего матча финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского "Ак Барса".
Встреча проходит в пятницу в Казани. Инцидент произошел за 12 минут до конца первого периода. Радулов провел силовой прием против Александра Хмелевского у борта в зоне казанцев, после чего откатился на пятак, где Степан Терехов ударил форварда "Локомотива" клюшкой в лицо. В результате нападающий упал на лед, прикрыв лицо руками, а затем самостоятельно отправился в раздевалку. Во время паузы он вернулся на площадку.
По итогам эпизода судьи назначили Терехову двойной малый штраф (2+2 минуты) за игру высоко поднятой клюшкой. Ярославцы сумели реализовать большинство за пять секунд до его окончания и открыли счет в матче.
После первого периода "Локомотив" ведет - 2:0. Счет в серии до четырех побед равный - 1-1.
Никита Серебряков - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
КХЛ назвала претендентов на приз лучшему вратарю
14 мая, 12:42
 
ХоккейСпортКубок ГагаринаАлександр РадуловАлександр ХмелевскийАк БарсЛокомотив (Ярославль)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Перенесен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    654
    272
  • Футбол
    16.05 17:00
    Челси
    Манчестер Сити
  • Футбол
    16.05 16:30
    Боруссия М
    Хоффенхайм
  • Футбол
    16.05 16:30
    Бавария
    Кельн
  • Футбол
    16.05 16:30
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
  • Хоккей
    16.05 17:20
    Италия
    Канада
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала