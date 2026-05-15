Силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву.

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее днем мэр сообщил о том, что на подлете к столице сбиты БПЛА.