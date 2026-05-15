Силы ПВО сбили 2 241 БПЛА и три ракеты "Нептун" ВСУ за неделю

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Силы ПВО России за неделю уничтожили 2 241 беспилотник и три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"За неделю с 9 по 15 мая средствами противовоздушной обороны сбиты 18 управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2 241 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - следует из сообщения военного ведомства.
В Минобороны РФ напомнили, что с окончанием действия режима прекращения огня Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
"Силами Черноморского флота за неделю в северо-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ", - отмечается в сводке военного ведомства.
