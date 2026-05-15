Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили 2 241 БПЛА и три ракеты "Нептун" ВСУ за неделю - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 15.05.2026
Силы ПВО сбили 2 241 БПЛА и три ракеты "Нептун" ВСУ за неделю

МО РФ: силы ПВО сбили 2 241 БПЛА и три ракеты "Нептун" ВСУ за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПост воздушного наблюдения 25-й армии группировки войск "Запад"
Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки войск "Запад". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО России за неделю уничтожили 2 241 беспилотник ВСУ.
  • Также были сбиты три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и другие виды вооружения.
  • Черноморский флот за неделю уничтожил два безэкипажных катера ВСУ в северо-западной части Черного моря.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Силы ПВО России за неделю уничтожили 2 241 беспилотник и три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
«

"За неделю с 9 по 15 мая средствами противовоздушной обороны сбиты 18 управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2 241 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - следует из сообщения военного ведомства.

В Минобороны РФ напомнили, что с окончанием действия режима прекращения огня Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
"Силами Черноморского флота за неделю в северо-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ", - отмечается в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЧерное мореВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала