Единые меры получат члены ВС ДНР и ЛНР, участвовавшие в боях с 2014 года

21:20 15.05.2026
Единые меры получат члены ВС ДНР и ЛНР, участвовавшие в боях с 11 мая 2014 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин утвердил единые базовые меры поддержки участников СВО.
  • Меры поддержки распространяются на лиц, участвовавших в боях в Донбассе с 11 мая 2014 года в составе ВС ДНР и ЛНР.
  • Указ Путина о единых базовых мерах поддержки опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Единые базовые меры поддержки в регионах РФ должны предоставляться тем, кто в составе ВС Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики участвовал в боях в Донбассе с 11 мая 2014 года, это следует из указа президента России Владимира Путина.
Указ Путина о единых базовых мерах поддержки в регионах РФ участников СВО размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Постановляю: установить, что единые базовые меры поддержки предоставляются в субъектах РФ... лицам, принимавшим в соответствии с решениями органов государственной власти ДНР, ЛНР участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года", - говорится в тексте документа.
