Единые меры получат члены ВС ДНР и ЛНР, участвовавшие в боях с 2014 года

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Единые базовые меры поддержки в регионах РФ должны предоставляться тем, кто в составе ВС Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики участвовал в боях в Донбассе с 11 мая 2014 года, это следует из указа президента России Владимира Путина.
"Постановляю: установить, что единые базовые меры поддержки предоставляются в субъектах РФ... лицам, принимавшим в соответствии с решениями органов государственной власти ДНР, ЛНР участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года", - говорится в тексте документа.