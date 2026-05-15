Рейтинг@Mail.ru
Путеводитель по выставке об эпохе Александра III представили в Петербурге - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:20 15.05.2026 (обновлено: 17:24 15.05.2026)
Путеводитель по выставке об эпохе Александра III представили в Петербурге

Путеводитель по выставке об эпохе Александра III представили в Русском музее

© Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяПрезентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
Презентация путеводителя по выставке Эпоха Императора Александра III” - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге представили путеводитель по выставке «Эпоха императора Александра III и ее наследие».
  • Издание подготовлено Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при поддержке Государственного Русского музея.
  • В путеводителе представлены экспонаты выставки из 20 ведущих музеев и архивов России, а также из частных собраний.
  • Основная цель путеводителя и выставки — достижение исторической правды и представление уникальных страниц истории.
  • Выставочный проект включает более 700 экспонатов и бесплатный аудиогид.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Путеводитель по выставке "Эпоха императора Александра III и ее наследие" представили в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Издание подготовлено Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке Государственного Русского музея в рамках совместного выставочного проекта к 180-летию со дня рождения основателя Русского музея - императора Александра III. В путеводителе представлены экспонаты выставки из 20 ведущих музеев и архивов России, а также из частных собраний.
"Главная цель путеводителя - ничего не упустить. Потому что 20 музеев, которые участвовали, предоставили редчайшие экспонаты, которые вообще уже много десятилетий не бывали на выставках, а 80 из них удостоены отдельного рассказа в аудиогиде. Я думаю, что читатели получат эстетическое удовольствие, а также новые эксклюзивные знания, которые, может быть, кого-то подтолкнут к тому, чтобы заинтересоваться этими темами... Это уникальные страницы нашей истории, которые мы не должны забывать", - сказала журналистам председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", кандидат исторических наук Анна Громова.
Она назвала основной целью выставки и издания путеводителя достижение исторической правды.

"Когда человек в полном объеме увидит эту выставку, он многому удивится. Мои коллеги посетили выставку и изумленно говорили: как же так? Мы шли смотреть царя, а пришли и увидели труженика, увидели человека, который жертвенно служил своему Отечеству и жизнь свою положил на благо своего народа", - сказала Анна Громова.

По ее словам, каждый аспект деятельности императора Александра III - "это его личное участие, это личная его творческая энергия, это его забота, это его личное попечение".
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяПрезентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
Презентация путеводителя по выставке Эпоха Императора Александра III”
Презентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяПрезентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
Презентация путеводителя по выставке Эпоха Императора Александра III”
Презентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
2 из 3
© РИА НовостиПрезентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
Презентация путеводителя по выставке Эпоха Императора Александра III”
Презентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
© РИА Новости
3 из 3
Презентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
1 из 3
Презентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
2 из 3
Презентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
© РИА Новости
3 из 3
"Когда он вступил на престол, госдолг был 6 миллиардов. Можно сказать, что мы находились в состоянии, которое угрожало независимости нашей страны, целостности. И за 13 лет был потрясающий прорыв в экономике", - добавила она.
Масштабный выставочный проект "Эпоха императора Александра III и ее наследие" в декабре 2025 года представил Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке министерства культуры РФ. В Михайловском (Инженерном) замке тогда открылась первая часть выставки - "Сильный, Державный…". Государственная политика императора Александра III" с участием Русского музея, 20 ведущих музеев и архивов России, а также частных коллекций.
© РИА НовостиПрезентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
Презентация путеводителя по выставке Эпоха Императора Александра III”
Презентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
© РИА Новости
1 из 3
© Фото : РИА НовостиПрезентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
Презентация путеводителя по выставке Эпоха Императора Александра III”
Презентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
© Фото : РИА Новости
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяПрезентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
Презентация путеводителя по выставке Эпоха Императора Александра III”
Презентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
3 из 3
Презентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
© РИА Новости
1 из 3
Презентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
© Фото : РИА Новости
2 из 3
Презентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
3 из 3
Первая часть проекта "Сильный, Державный...". Государственная политика императора Александра III" посвящена основным направлениям внутренней и внешней политики императора Александра III, государственным реформам и достижениям в промышленности: развитию отечественного машиностроения и металлургии, нефте- и угледобычи, текстильного и химического производств, масштабному перевооружению армии и флота, развитию железнодорожного строительства, возведению храмов и развитию народного образования, происходивших одновременно с укреплением национальных, культурных и духовных традиций, сохранением исторического наследия, покровительством отечественной науке и поддержкой всех направлений национального искусства.
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяПрезентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
Презентация путеводителя по выставке Эпоха Императора Александра III”
Презентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
1 из 4
© РИА НовостиПрезентация путеводителя по выставке об эпохе Александра III
Презентация путеводителя по выставке Эпоха Императора Александра III”
Презентация путеводителя по выставке об эпохе Александра III
© РИА Новости
2 из 4
© Фото : РИА НовостиПрезентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
Презентация путеводителя по выставке Эпоха Императора Александра III”
Презентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
© Фото : РИА Новости
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяПрезентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
Презентация путеводителя по выставке Эпоха Императора Александра III”
Презентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
4 из 4
Презентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
1 из 4
Презентация путеводителя по выставке об эпохе Александра III
© РИА Новости
2 из 4
Презентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
© Фото : РИА Новости
3 из 4
Презентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
4 из 4
На выставке представлено более 700 экспонатов, в их числе уникальные предметы из музейных фондохранилищ и частных собраний. В едином выставочном пространстве собраны живописные шедевры из коллекции Русского музея, Императорские указы и рескрипты, портреты членов Императорского Дома Романовых, письма и личные вещи императора и его родных и близких, фотографии, дары императору Александру III, образцы горных пород и нефтепродуктов, военная форма и образцы оружия, макеты военных кораблей и железных дорог, военные и транспортные карты, широкий нумизматический ряд и фалеристика: знаки, медали и жетоны.
© РИА НовостиПрезентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
Презентация путеводителя по выставке Эпоха Императора Александра III”
Презентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
© РИА Новости
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяПрезентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
Презентация путеводителя по выставке Эпоха Императора Александра III”
Презентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяПрезентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
Презентация путеводителя по выставке Эпоха Императора Александра III”
Презентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
3 из 3
Презентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
© РИА Новости
1 из 3
Презентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
2 из 3
Презентация путеводителя по выставке "Эпоха Императора Александра III”
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
3 из 3
Также был подготовлен мультимедийный контент. Вместе с путеводителем по выставке Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" сделан бесплатный аудиогид.
 
КультураСанкт-ПетербургРоссияАлександр IЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоРусский музейГосударственный Русский музейНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала