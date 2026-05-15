Путеводитель по выставке об эпохе Александра III представили в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Путеводитель по выставке "Эпоха императора Александра III и ее наследие" представили в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Издание подготовлено Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке Государственного Русского музея в рамках совместного выставочного проекта к 180-летию со дня рождения основателя Русского музея - императора Александра III. В путеводителе представлены экспонаты выставки из 20 ведущих музеев и архивов России, а также из частных собраний.

"Главная цель путеводителя - ничего не упустить. Потому что 20 музеев, которые участвовали, предоставили редчайшие экспонаты, которые вообще уже много десятилетий не бывали на выставках, а 80 из них удостоены отдельного рассказа в аудиогиде. Я думаю, что читатели получат эстетическое удовольствие, а также новые эксклюзивные знания, которые, может быть, кого-то подтолкнут к тому, чтобы заинтересоваться этими темами... Это уникальные страницы нашей истории, которые мы не должны забывать", - сказала журналистам председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", кандидат исторических наук Анна Громова.

Она назвала основной целью выставки и издания путеводителя достижение исторической правды.

"Когда человек в полном объеме увидит эту выставку, он многому удивится. Мои коллеги посетили выставку и изумленно говорили: как же так? Мы шли смотреть царя, а пришли и увидели труженика, увидели человека, который жертвенно служил своему Отечеству и жизнь свою положил на благо своего народа", - сказала Анна Громова.

По ее словам, каждый аспект деятельности императора Александра III - "это его личное участие, это личная его творческая энергия, это его забота, это его личное попечение".

"Когда он вступил на престол, госдолг был 6 миллиардов. Можно сказать, что мы находились в состоянии, которое угрожало независимости нашей страны, целостности. И за 13 лет был потрясающий прорыв в экономике", - добавила она.

Масштабный выставочный проект "Эпоха императора Александра III и ее наследие" в декабре 2025 года представил Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке министерства культуры РФ. В Михайловском (Инженерном) замке тогда открылась первая часть выставки - "Сильный, Державный…". Государственная политика императора Александра III" с участием Русского музея, 20 ведущих музеев и архивов России, а также частных коллекций.

Первая часть проекта "Сильный, Державный...". Государственная политика императора Александра III" посвящена основным направлениям внутренней и внешней политики императора Александра III, государственным реформам и достижениям в промышленности: развитию отечественного машиностроения и металлургии, нефте- и угледобычи, текстильного и химического производств, масштабному перевооружению армии и флота, развитию железнодорожного строительства, возведению храмов и развитию народного образования, происходивших одновременно с укреплением национальных, культурных и духовных традиций, сохранением исторического наследия, покровительством отечественной науке и поддержкой всех направлений национального искусства.

На выставке представлено более 700 экспонатов, в их числе уникальные предметы из музейных фондохранилищ и частных собраний. В едином выставочном пространстве собраны живописные шедевры из коллекции Русского музея, Императорские указы и рескрипты, портреты членов Императорского Дома Романовых, письма и личные вещи императора и его родных и близких, фотографии, дары императору Александру III, образцы горных пород и нефтепродуктов, военная форма и образцы оружия, макеты военных кораблей и железных дорог, военные и транспортные карты, широкий нумизматический ряд и фалеристика: знаки, медали и жетоны.

