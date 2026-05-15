Pussy Riot* внесли в перечень террористических и экстремистских организаций

"Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть, организации: 1. Объединение панк-группа Pussy Riot*", - говорится в перечне.

В сентябре 2025 года Басманный суд Москвы заочно признал пятерых участниц группы Pussy Riot*, включая получившую 13 лет колонии Алехину, виновными в распространении фейков о российской армии.