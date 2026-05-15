16:25 15.05.2026 (обновлено: 16:26 15.05.2026)
Pussy Riot* внесли в перечень террористических и экстремистских организаций

  • Панк-группа Pussy Riot внесена в перечень террористических и экстремистских организаций.
  • Участницы скандальной группы в феврале 2012 года устроили провокацию в храме Христа Спасителя в Москве.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Панк-группа Pussy Riot* внесена в перечень террористических и экстремистских организаций, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть, организации: 1. Объединение панк-группа Pussy Riot*", - говорится в перечне.

Pussy Riot* - скандальная панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года устроили провокацию в храме Христа Спасителя в Москве. В итоге за хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил Надежду Толоконникову** , Марию Алехину и Екатерину Самуцевич к двум годам колонии общего режима. Впоследствии Самуцевич заменили наказание условным, а Толоконникова** и Алехина вышли из колонии в декабре 2013-го по амнистии.
В сентябре 2025 года Басманный суд Москвы заочно признал пятерых участниц группы Pussy Riot*, включая получившую 13 лет колонии Алехину, виновными в распространении фейков о российской армии.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Группа внесена Росфинмониторингом в перечень террористических и экстремистских организаций
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
