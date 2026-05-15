Пушилин рассказал о боях в Красном Лимане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В юго-восточной и северо-восточной части Красного Лимана продолжаются городские бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Городские бои продолжаются в юго-восточной и северо-восточной части Красного Лимана ДНР, заявил в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин.
"В самом Красном Лимане продолжаются городские бои преимущественно в юго-восточной и северо-восточной части населённого пункта", - сказал Пушилин на полях Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум".
В середине марта начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что более половины Красного Лимана находится под контролем группировки "Запад".
РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия – исламский мир: КазаньФорум 2026". Его мероприятия проходят в Казани 13-15 мая.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18