МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Прощание с писательницей Зоей Богуславской состоится 2 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра Вознесенского.
"Второго июня в 12:00 в Центре Вознесенского состоится прощание с Зоей Борисовной Богуславской", — сказала собеседница агентства.
Похоронят ее на Новодевичьем кладбище. Эта церемония назначена на 16:00.
Зоя Богуславская, вдова поэта Андрея Вознесенского, умерла 14 мая. Ей было 102 года.
В 1967 году дебютировала в литературе с повестью "И завтра". Среди ее произведений: цикл эссе "Невымышленные рассказы", трилогия "Посредники", повести "Близкие", "Окнами на юг", художественно-публицистическая книга "Американки". В декабре прошлого года Богуславская стала лауреатом премии "Большая книга" за мемуары "Халатная жизнь".
Удостоена званий заслуженного работника культуры России и почетного члена Российской академии художеств.