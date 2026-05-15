МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Прощание с писательницей Зоей Богуславской состоится 2 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра Вознесенского.

"Второго июня в 12:00 в Центре Вознесенского состоится прощание с Зоей Борисовной Богуславской", — сказала собеседница агентства.

Похоронят ее на Новодевичьем кладбище. Эта церемония назначена на 16:00.

Зоя Богуславская, вдова поэта Андрея Вознесенского, умерла 14 мая. Ей было 102 года.

Она родилась 16 апреля 1924 года в Москве . Окончила театроведческий факультет ГИТИСа и аспирантуру Института истории искусств Академии наук СССР . Работала редактором, преподавала в Щепкинском училище, занималась театральной и кинокритикой.

В 1967 году дебютировала в литературе с повестью "И завтра". Среди ее произведений: цикл эссе "Невымышленные рассказы", трилогия "Посредники", повести "Близкие", "Окнами на юг", художественно-публицистическая книга "Американки". В декабре прошлого года Богуславская стала лауреатом премии "Большая книга" за мемуары "Халатная жизнь".