Прокуратура проверит данные о насилии над ребенком-инвалидом в Приангарье

ИРКУТСК, 15 мая - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по сообщению в соцсетях о насилии над ребенком-инвалидом в многодетной семье, проживающей на севере Приангарья, следователями организована доследственная проверка по факту противоправных действий.

Пост о ситуации в многодетной семье, проживающей в селе Нижняя Слобода Иркутской области , был размещен в Telegram-канале "Кровавая барыня". Согласно сообщению, 46-летняя местная жительница вместе с сожителем насилует шестилетнего сына-инвалида, снимая это на видео. Утверждается, что у женщины пять детей - три дочери и два сына. Уполномоченный по правам ребенка в Приангарье Татьяна Афанасьева сообщила РИА Новости, что правоохранители проводят необходимую работу, она держит ситуацию на контроле.

"Прокуратура Жигаловского района организовала проверку по установленному в ходе мониторинга сообщению о противоправных действиях в отношении малолетнего ребенка с инвалидностью, проживающего с семьей в Жигаловском районе", - говорится в сообщении Иркутской областной прокуратуры.

Отмечается, что надзорным органом будет дана оценка исполнению законодательства о защите прав детей, семейном благополучии и иных федеральных законов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также прокуратура проконтролирует ход и результаты проверочных мероприятий, организованных правоохранительными органами, оценит законность принятых решений.

« "По данному факту Жигаловским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей СК, следователей-криминалистов и сотрудников полиции", - говорится в сообщении СУСК РФ по Иркутской области.