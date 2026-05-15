Прокуратура проверит данные о насилии над ребенком-инвалидом в Приангарье

ИРКУТСК, 15 мая - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по сообщению в соцсетях о насилии над ребенком-инвалидом в многодетной семье, проживающей на севере Приангарья, следователями организована доследственная проверка по факту противоправных действий.
Пост о ситуации в многодетной семье, проживающей в селе Нижняя Слобода Иркутской области, был размещен в Telegram-канале "Кровавая барыня". Согласно сообщению, 46-летняя местная жительница вместе с сожителем насилует шестилетнего сына-инвалида, снимая это на видео. Утверждается, что у женщины пять детей - три дочери и два сына. Уполномоченный по правам ребенка в Приангарье Татьяна Афанасьева сообщила РИА Новости, что правоохранители проводят необходимую работу, она держит ситуацию на контроле.
"Прокуратура Жигаловского района организовала проверку по установленному в ходе мониторинга сообщению о противоправных действиях в отношении малолетнего ребенка с инвалидностью, проживающего с семьей в Жигаловском районе", - говорится в сообщении Иркутской областной прокуратуры.
Отмечается, что надзорным органом будет дана оценка исполнению законодательства о защите прав детей, семейном благополучии и иных федеральных законов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Также прокуратура проконтролирует ход и результаты проверочных мероприятий, организованных правоохранительными органами, оценит законность принятых решений.
"По данному факту Жигаловским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей СК, следователей-криминалистов и сотрудников полиции", - говорится в сообщении СУСК РФ по Иркутской области.
Все факты, указанные в сообщении, также проверяются сотрудниками полиции Качугского района Приангарья.
