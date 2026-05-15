Рейтинг@Mail.ru
На городских пляжах Москвы будут проводить бесплатные тренировки и турниры - РИА Новости Спорт, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 15.05.2026
На городских пляжах Москвы будут проводить бесплатные тренировки и турниры

Проект "Лето. Пляж. Московский спорт" пройдет с 30 мая по 30 августа

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОтдых горожан на пляжах Москвы
Отдых горожан на пляжах Москвы - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Отдых горожан на пляжах Москвы. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В рамках проекта "Лето. Пляж. Московский спорт" на 10 городских пляжах по выходным будут проходить бесплатные тренировки и турниры.
  • Участников ждут занятия по различным видам спорта, мини-турниры по пляжному волейболу, а также музыкальные программы диджеев.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Проект "Лето. Пляж. Московский спорт" пройдет в Москве с 30 мая по 30 августа, в течение лета на городских пляжах по выходным будут проходить бесплатные тренировки и турниры, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"С 30 мая по 30 августа на городских пляжах по выходным будут проходить бесплатные тренировки и турниры. Проект "Лето. Пляж. Московский спорт" организован столичным департаментом спорта в рамках "Лета в Москве". В этом году проект расширит географию: появятся четыре новые точки. Всего же позаниматься спортом можно на 10 площадках", - говорится в сообщении.
Отмечается, что площадками проекта станут Школьное озеро, Большой Городской пруд, Мещерский пляж, пляж № 3 в зоне отдыха "Серебряный бор", пляж "Строгино", пляж "Левобережный", Путяевский пляж, пляж "Белое озеро", пляж "Борисовские пруды" и пляж "Тропарево".
"В программе несколько форматов - занятия по зумбе, растяжке, фитроку, функциональному тренингу и йоге. Еще можно будет поиграть в фрисби, тетербол и пляжный теннис. Кроме того, любители активного отдыха смогут принять участие в мини-турнирах по пляжному волейболу, которые будут проходить на всех площадках, кроме Борисовских прудов", - подчеркивается в сообщении.
Уточняется, что на каждой площадке участников ждет музыкальная программа диджеев, занятия под руководством тренеров по пляжному волейболу и возможность воспользоваться спортивным инвентарем, а проект рассчитан как на спортсменов, так и на новичков.
"В выходные дни тренировки будут идти с 11.00 до 14.45, а пляжные развлечения доступны до 17.00. Посещать спортивные мероприятия могут все желающие. Дети от 7 до 18 лет допускаются на площадки в сопровождении родителей или законных представителей. Вход для всех свободный, регистрация только на месте проведения", - заключается в сообщении.
Марафон - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Полумарафон "Забег.РФ" пройдет в Москве 23 мая
5 мая, 11:36
 
МоскваСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Перенесен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    654
    272
  • Футбол
    16.05 17:00
    Челси
    Манчестер Сити
  • Футбол
    16.05 16:30
    Боруссия М
    Хоффенхайм
  • Футбол
    16.05 16:30
    Бавария
    Кельн
  • Футбол
    16.05 16:30
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
  • Хоккей
    16.05 17:20
    Италия
    Канада
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала