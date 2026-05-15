На городских пляжах Москвы будут проводить бесплатные тренировки и турниры

Краткий пересказ от РИА ИИ В рамках проекта "Лето. Пляж. Московский спорт" на 10 городских пляжах по выходным будут проходить бесплатные тренировки и турниры.

Участников ждут занятия по различным видам спорта, мини-турниры по пляжному волейболу, а также музыкальные программы диджеев.

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Проект "Лето. Пляж. Московский спорт" пройдет в Москве с 30 мая по 30 августа, в течение лета на городских пляжах по выходным будут проходить бесплатные тренировки и турниры, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"С 30 мая по 30 августа на городских пляжах по выходным будут проходить бесплатные тренировки и турниры. Проект "Лето. Пляж. Московский спорт" организован столичным департаментом спорта в рамках "Лета в Москве". В этом году проект расширит географию: появятся четыре новые точки. Всего же позаниматься спортом можно на 10 площадках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что площадками проекта станут Школьное озеро, Большой Городской пруд, Мещерский пляж, пляж № 3 в зоне отдыха "Серебряный бор", пляж "Строгино", пляж "Левобережный", Путяевский пляж, пляж "Белое озеро", пляж "Борисовские пруды" и пляж "Тропарево".

"В программе несколько форматов - занятия по зумбе, растяжке, фитроку, функциональному тренингу и йоге. Еще можно будет поиграть в фрисби, тетербол и пляжный теннис. Кроме того, любители активного отдыха смогут принять участие в мини-турнирах по пляжному волейболу, которые будут проходить на всех площадках, кроме Борисовских прудов", - подчеркивается в сообщении.

Уточняется, что на каждой площадке участников ждет музыкальная программа диджеев, занятия под руководством тренеров по пляжному волейболу и возможность воспользоваться спортивным инвентарем, а проект рассчитан как на спортсменов, так и на новичков.