Эксперт назвала продукты, которые могут спровоцировать рак

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Колбасы, сосиски, бекон и ветчина, а также сладкие газированные напитки и магазинные соки повышают риск возникновения онкологических процессов в организме, рассказала нутрициолог, доцент кафедры физической культуры ГУУ Ирина Меркулова.

По ее словам, сладкие газированные напитки и магазинные соки с сахаром могут вызывать хроническое воспаление и ожирение, которые являются мощными драйверами онкологических процессов. Также Меркулова отметила, что жирные соусы, промышленные приправы и некоторые готовые заправки могут провоцировать рак.