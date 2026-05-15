Эксперт назвала продукты, которые могут спровоцировать рак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нутрициолог Ирина Меркулова рассказала, что переработанное мясо, такое как колбасы, сосиски, бекон и ветчина, относится к канцерогенам группы один и повышает риск рака толстой кишки.
- Сладкие газированные напитки и магазинные соки с сахаром могут вызывать хроническое воспаление и ожирение, которые являются драйверами онкологических процессов.
- Главная опасность заключается в трансжирах, а также избытке сахара и соли в мясных продуктах.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Колбасы, сосиски, бекон и ветчина, а также сладкие газированные напитки и магазинные соки повышают риск возникновения онкологических процессов в организме, рассказала нутрициолог, доцент кафедры физической культуры ГУУ Ирина Меркулова.
"Переработанное мясо, например колбасы, сосиски, бекон и ветчина, относятся к канцерогенам группы один... Каждые 50 граммов такого мяса в день повышают риск рака толстой кишки на 18 процентов", - пояснила Меркулова "Ленте.ру".
По ее словам, сладкие газированные напитки и магазинные соки с сахаром могут вызывать хроническое воспаление и ожирение, которые являются мощными драйверами онкологических процессов. Также Меркулова отметила, что жирные соусы, промышленные приправы и некоторые готовые заправки могут провоцировать рак.
"Главная опасность - это трансжиры, а также сахар и избыток соли в мясных продуктах", - отметила нутрициолог.