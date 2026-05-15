17:44 15.05.2026

Исследование показало, что доля причащающихся среди прихожан РПЦ выросла

В Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доля причащающихся среди прихожан православных храмов, регулярно посещающих богослужения, существенно выросла за шесть лет, говорится в исследовании ПСТГУ.
  • В 2011 году регулярно причащались 14 % респондентов, в 2020 году — 45 %, а в 2026 году — уже 64 %.
  • Уменьшается количество участвующих в богослужениях несколько раз в год: с 20 % в 2011 году до 11 % в 2026 году.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Доля причащающихся среди прихожан православных храмов, регулярно посещающих богослужения, существенно выросла за шесть лет, свидетельствует исследование Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ).
Согласно представленным графикам (есть в распоряжении РИА Новости), среди тех, кто регулярно (раз в месяц и чаще) посещают богослужения в храмах, растет количество людей, которые так же регулярно - раз в месяц и чаще - причащаются. В 2011 году таких было 14 %, в 2020 году - 45%, а в 2026 - уже 64 % респондентов.
Уточняется, что раз в месяц или чаще посещают богослужения 6% от числа респондентов, назвавших себя православными (в 2011 году - 8%, в 2020-м - 7%). Уменьшается количество участвующих в богослужениях несколько раз в год: с 20% в 2011 году, до 15% в 2020-м и 11% в 2026-м соответственно, утверждается в исследовании. Также после некоторого снижения наметился рост числа православных, которые вовсе не участвует в богослужениях (в 2011 году их было 28%, в 2020 - 26%, а в 2026 - уже 32%).
Литургия - богослужение, в ходе которого, как верят православные христиане, хлеб и вино чудесным образом становятся Телом и Кровью Христовыми - Святыми дарами, их и дают людям (причащают их) во время богослужения. Таинство Евхаристии (Причащения) установлено самим Иисусом Христом во время Тайной вечери - последней трапезы с апостолами. Литургию в храмах обычно проводят ежедневно.
