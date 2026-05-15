Племянник Варнавы согласился с приговором по делу о мошенничестве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Племянник актрисы Екатерины Варнавы, Георгий, приговорен к 1 году и 8 месяцам принудительных работ с удержанием 15% дохода в пользу государства по делу о покушении на мошенничество.
- Георгий Варнава изначально не признавал вину, но в ходе судебного разбирательства изменил позицию и признал вину в полном объеме.
- Варнава добровольно возместил потерпевшей 200 тысяч рублей и принес ей извинения.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Племянник актрисы Екатерины Варнавы Георгий не стал обжаловать приговор в виде принудительных работ по делу о покушении на мошенничество, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Суд в Подмосковье этой зимой приговорил Георгия Варнаву к 1 году и 8 месяцам принудительных работ с удержанием 15% в доход государства.
Из материалов следует, что молодой человек и его защита не стали обжаловать приговор, он вступил в законную силу.
В них также утверждается, что вину Варнава изначально не признавал: он не предполагал, что деньги, полученные им от потерпевшей, добыты преступным путем.
"По итогам судебного разбирательства позицию изменил, пояснив, что, получив и прочитав документы от куратора, в которых содержалась ложная информация, которые он должен был передать потерпевшей, понял, что участвует в противоправных действиях, в связи с чем заявил, что вину признает в полном объеме", - сообщается в материалах.
Кроме того, фигурант добровольно возместил потерпевшей 200 тысяч рублей и принес ей извинения, добавляется в материалах.
По версии обвинения, 5 февраля 2025 года 87-летней пенсионерке позвонили мошенники и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что с ее банковского счета был совершен денежный перевод на счет террористической организации, за что она может быть привлечена к уголовной ответственности. Один из звонивших убедил пострадавшую в необходимости снять все деньги и передать их курьеру.
Когда потерпевшая попыталась снять сбережения, сотрудник банка заподозрил мошенничество и сообщил в полицию. При передаче муляжа в 350 тысяч рублей курьер, то есть Варнава, согласившийся на "подработку" через Telegram, был задержан, следует из материалов. Варнаве предъявили обвинение в покушении на мошенничество в крупном размере.