Жители ПМР смогут получить гражданство России в упрощенном порядке

"Установить, что иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет, обладающие дееспособностью и постоянно проживающие на день вступления в силу настоящего Указа в Приднестровье, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 16 Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1 - 3 части 1 статьи 15 названного Федерального закона", - говорится в документе.