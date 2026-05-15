22:24 15.05.2026 (обновлено: 22:34 15.05.2026) дополняется ...
Жители ПМР смогут получить гражданство России в упрощенном порядке

Жители Приднестровья смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке

Флаги Приднестровья. Архивное фото
  • Жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.
  • Упрощенный порядок распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, достигших 18 лет и обладающих дееспособностью, которые постоянно проживают в Приднестровье на день вступления в силу указа.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Установить, что иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет, обладающие дееспособностью и постоянно проживающие на день вступления в силу настоящего Указа в Приднестровье, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 16 Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1 - 3 части 1 статьи 15 названного Федерального закона", - говорится в документе.
