Посол в Кишиневе заявил, что Россия продолжит поддерживать Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявил, что Россия знает о ситуации в Приднестровской Молдавской Республике, в том числе об односторонних действиях Молдавии, и продолжит поддерживать Приднестровье.
Парламент Молдавии в конце апреля одобрил в окончательном чтении проект введения новых налогов для Приднестровья. Согласно документу, предлагается начать введение налогов с применения фискальных норм в отношении так называемой "некритической продукции" уже с 1 июня 2026 года, с 1 января 2027 года будет устанавливаться НДС и на газ, поступающий в Приднестровье.
"Все это серьезно осложняет экономическую ситуацию здесь. Однако ни в коей мере не меняет нашу позицию в пользу постоянной поддержки и экономики Приднестровья, и граждан Приднестровья. Естественно, с учетом тех сложных геополитических обстоятельств, в которых мы все с вами оказались. Но, безусловно, мы намерены ту работу, которую мы проводили по поддержке Приднестровья, продолжать и дальше", - заявил Озеров в пятницу на встрече с руководством ПМР.
Дипломат отметил, что у российской стороны вызывает обеспокоенность судьба приднестровской промышленности и людей, занятых в реальном секторе. По его мнению, на данном этапе важно сформировать реалистичные предложения для обеспечения выживания предприятий при поддержке России в заданных условиях. Для этого анализируются критически-важные направления, которые могут повлиять на деятельность реального сектора.
Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию приднестровским заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны.