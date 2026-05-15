Посол в Кишиневе заявил, что Россия продолжит поддерживать Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявил, что Россия знает о ситуации в Приднестровской Молдавской Республике, в том числе об односторонних действиях Молдавии, и продолжит поддерживать Приднестровье.

Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию приднестровским заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны.