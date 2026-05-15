В Приангарье у подозреваемой в насилии над сыном-инвалидом изъяли детей
17:54 15.05.2026
В Приангарье у подозреваемой в насилии над сыном-инвалидом изъяли детей

В Приангарье у матери, подозреваемой в насилии над сыном-инвалидом, изъяли детей

  • В Приангарье органы опеки изъяли пятерых детей у женщины, подозреваемой в насилии над сыном-инвалидом, сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.
  • Ранее женщину лишили родительских прав на двух старших детей, сейчас всем детям оказывают психологическую помощь.
  • Региональный СК начал проверку по факту произошедшего.
ИРКУТСК, 15 мая - РИА Новости. Органы опеки в Приангарье изъяли у женщины, подозреваемой в насилии над сыном-инвалидом, пятерых детей, сообщил РИА Новости депутат Государственной думы РФ Александр Якубовский.
Пост о ситуации в многодетной семье, проживающей в селе Нижняя Слобода Иркутской области, был размещен в четверг в Telegram-канале "Кровавая барыня". Согласно сообщению, 46-летняя местная жительница вместе с сожителем насилует шестилетнего сына-инвалида, снимая это на видео. Утверждается, что у женщины пять детей - три дочери и два сына. Уполномоченный по правам ребенка в Приангарье Татьяна Афанасьева сообщила РИА Новости, что правоохранители проводят необходимую работу, она держит ситуацию на контроле. Региональным СК по данному факту начата доследственная проверка. На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа в составе следователей СК, следователей-криминалистов и сотрудников полиции.
"Органы опеки изъяли всех детей у женщины. Они находятся в безопасности. Ранее женщина была лишена родительских прав на двух старших детей. Еще предстоит выяснить как случилось, что с ней остались младшие, в том числе ребенок с инвалидностью. Сейчас детям оказывают психологическую помощь. Направлен депутатский запрос на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой поставить расследование на контроль", - сказал Якубовский.
Он также добавил, что по данным местной администрации отец детей характеризуется положительно, но после развода он проживает отдельно. Женщина же напротив имеет негативную репутацию, она часто выпивает, состоит в сожительстве.
ПроисшествияРоссияИркутская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
