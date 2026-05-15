В Приангарье у подозреваемой в насилии над сыном-инвалидом изъяли детей

ИРКУТСК, 15 мая - РИА Новости. Органы опеки в Приангарье изъяли у женщины, подозреваемой в насилии над сыном-инвалидом, пятерых детей, сообщил РИА Новости депутат Государственной думы РФ Александр Якубовский.

Он также добавил, что по данным местной администрации отец детей характеризуется положительно, но после развода он проживает отдельно. Женщина же напротив имеет негативную репутацию, она часто выпивает, состоит в сожительстве.