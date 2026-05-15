Фицо заявил о высоком риске нового покушения на политика

Он подчеркнул, что ненависть, распространяемая некоторыми оппозиционными СМИ, может привести к трагедии.

БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о высокой вероятности нового покушения на политика в республике.

"Вероятность подобного нападения по-прежнему огромна. Если возьмем лексику, которую оппозиция использует в парламенте, если возьмем то, что происходит на так называемых общественных митингах, которые организовывают против нас, если возьмем то, что я читаю в СМИ, то должен повторить, что воспитание нового террориста продолжается, это вопрос времени, когда кто-то придет", - сказал Фицо на пресс-конференции в городе Гандлова, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в пятницу.

"Не знаю, буду ли (его жертвой - ред.) я или кто-то из правительственной коалиции, но вероятность новой террористической атаки очень высока", - подчеркнул он.

Он заявил, что ненависть, которую распространяют некоторые оппозиционные политики и СМИ, вновь может привести к трагедии.

« "Я хочу повторить, что не чувствую ненависти и гнева по отношению к этому господину (Юраю Цинтуле - ред.), это человек, которого довела до того, что он сделал, политическая атмосфера", - сказал премьер Словакии

Он назвал правильным решение суда квалифицировать поступок Цинтулы как террористический акт, когда из-за других политических взглядов некто пытался устранить председателя правительства.

"Я выполнил свое обещание: я не вступал ни в какие дела, не прошу никакой компенсации ущерба, я этого господина простил и вообще не думаю о нем", - заключил Фицо.