Фицо заявил о высоком риске нового покушения на политика
15:47 15.05.2026
Фицо заявил о высоком риске нового покушения на политика

Премьер Словакии Фицо заявил о высокой вероятности нового покушения на политика

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о высокой вероятности нового покушения на политика в республике.
  • Он подчеркнул, что ненависть, распространяемая некоторыми оппозиционными СМИ, может привести к трагедии.
БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о высокой вероятности нового покушения на политика в республике.
"Вероятность подобного нападения по-прежнему огромна. Если возьмем лексику, которую оппозиция использует в парламенте, если возьмем то, что происходит на так называемых общественных митингах, которые организовывают против нас, если возьмем то, что я читаю в СМИ, то должен повторить, что воспитание нового террориста продолжается, это вопрос времени, когда кто-то придет", - сказал Фицо на пресс-конференции в городе Гандлова, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в пятницу.
"Не знаю, буду ли (его жертвой - ред.) я или кто-то из правительственной коалиции, но вероятность новой террористической атаки очень высока", - подчеркнул он.
Он заявил, что ненависть, которую распространяют некоторые оппозиционные политики и СМИ, вновь может привести к трагедии.
"Я хочу повторить, что не чувствую ненависти и гнева по отношению к этому господину (Юраю Цинтуле - ред.), это человек, которого довела до того, что он сделал, политическая атмосфера", - сказал премьер Словакии.
Он назвал правильным решение суда квалифицировать поступок Цинтулы как террористический акт, когда из-за других политических взглядов некто пытался устранить председателя правительства.
"Я выполнил свое обещание: я не вступал ни в какие дела, не прошу никакой компенсации ущерба, я этого господина простил и вообще не думаю о нем", - заключил Фицо.
Покушение на Фицо произошло 15 мая 2024 года, Цинтула несколько раз выстрелил в словацкого премьера, когда тот вышел к людям, собравшимся у дома культуры в городе Гандлова (в центральной части страны), где проходило выездное заседание правительства. Фицо был серьезно ранен, в конце мая 2024 года он был выписан из больницы, где перенес несколько операций. К работе премьер Словакии вернулся в июле 2024 года. Суд в октябре 2025 года приговорил 73-летнего Цинтулу к 21 году тюрьмы, признав его преступление террористическим актом.
