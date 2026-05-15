В ПМР заявили, что почти все предприятия находятся на грани остановки

ТИРАСПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Почти все промышленные предприятия Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) из-за экономического давления Кишинева находятся на грани остановки, заявил заместитель председателя Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья (СПАПП) Михаил Будько.
Ранее парламент Молдавии на заседании голосами 56 депутатов одобрил в окончательном чтении проект введения новых налогов для Приднестровья. Согласно документу, предлагается начать введение налогов с применения фискальных норм в отношении так называемой "некритической продукции" уже с 1 июня 2026 года, с 1 января 2027 года будет устанавливаться НДС и на газ, поступающий в Приднестровье.
"Давление выдерживать очень-очень сложно. Предприятия практически почти все на грани остановки сейчас. Никто уже не считает прибыль. Основная на сегодня задача у промышленных предприятий сохранить даже не весь коллектив, а костяк квалифицированных кадров, чтобы предприятие могло в дальнейшем, как только условия хоть чуть-чуть станут лучше, работать полноценно, в полном масштабе", - сказал Будько в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
По его словам, реализация планов властей Молдавии по введению акцизов и налога на добавленную стоимость повлечёт крайне негативные последствия.
"Это, безусловно, коснётся каждого жителя Приднестровья. И авторы проекта в Молдове честно признают, что это приведёт к существенному удорожанию всей продукции, всех товаров, которые в Приднестровье продаются. Но это их не смущает никак. У них цель, может быть, как раз в том, чтобы создать проблемы. Выдержать такую нагрузку уже не в состоянии будет практически ни одно предприятие. И, соответственно, ни зарплат, ни платежей в бюджет, ничего не будет", - подчеркнул представитель СПАП.