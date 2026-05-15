Рейтинг@Mail.ru
В ПМР заявили, что почти все предприятия находятся на грани остановки - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 15.05.2026
В ПМР заявили, что почти все предприятия находятся на грани остановки

СПАПП: в Приднестровье почти все предприятия находятся на грани остановки

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти все промышленные предприятия Приднестровской Молдавской Республики находятся на грани остановки из-за экономического давления Кишинева.
  • Ранее парламент Молдавии одобрил проект введения новых налогов для Приднестровья.
  • Реализация планов по введению акцизов и НДС приведет к удорожанию товаров в Приднестровье.
ТИРАСПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Почти все промышленные предприятия Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) из-за экономического давления Кишинева находятся на грани остановки, заявил заместитель председателя Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья (СПАПП) Михаил Будько.
Ранее парламент Молдавии на заседании голосами 56 депутатов одобрил в окончательном чтении проект введения новых налогов для Приднестровья. Согласно документу, предлагается начать введение налогов с применения фискальных норм в отношении так называемой "некритической продукции" уже с 1 июня 2026 года, с 1 января 2027 года будет устанавливаться НДС и на газ, поступающий в Приднестровье.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Глава ПМР сообщил об экспансии против РПЦ в Молдавии
5 мая, 13:26
"Давление выдерживать очень-очень сложно. Предприятия практически почти все на грани остановки сейчас. Никто уже не считает прибыль. Основная на сегодня задача у промышленных предприятий сохранить даже не весь коллектив, а костяк квалифицированных кадров, чтобы предприятие могло в дальнейшем, как только условия хоть чуть-чуть станут лучше, работать полноценно, в полном масштабе", - сказал Будько в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
По его словам, реализация планов властей Молдавии по введению акцизов и налога на добавленную стоимость повлечёт крайне негативные последствия.
"Это, безусловно, коснётся каждого жителя Приднестровья. И авторы проекта в Молдове честно признают, что это приведёт к существенному удорожанию всей продукции, всех товаров, которые в Приднестровье продаются. Но это их не смущает никак. У них цель, может быть, как раз в том, чтобы создать проблемы. Выдержать такую нагрузку уже не в состоянии будет практически ни одно предприятие. И, соответственно, ни зарплат, ни платежей в бюджет, ничего не будет", - подчеркнул представитель СПАП.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Молдавия пытается сделать из Приднестровья источник дохода, считает эксперт
11 апреля, 11:59
 
В миреМолдавияКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала