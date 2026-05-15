Священник рассказал, о чем нужно молиться 15 мая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Верующие молятся святым Борису и Глебу о помощи в защите от несправедливости и о том, чтобы находились силы жить по евангельским принципам.
- Память святых Бориса и Глеба Русская православная церковь отмечает 15 мая, 6 августа и 18 сентября.
- Борис и Глеб были младшими сыновьями святого равноапостольного киевского князя Владимира Святославича и были убиты по приказу их старшего брата Святополка.
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Верующие молятся святым Борису и Глебу о помощи в защите от несправедливости и о том, чтобы находились силы жить по евангельским принципам, рассказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.
Князья-страстотерпцы Борис и Глеб, жившие на рубеже X и XI веков – первые по времени прославления русские святые. Их память Русская православная церковь отмечает 15 мая, 6 августа и 18 сентября.
"Борису и Глебу молились обо всем, особенно – в защите от несправедливости, и чтобы были силы поступать по Евангелию. А не просто быть обрядовым христианином", – сказал Береговой.
Необходимых для исполнения в этот день традиций и обрядов нет, добавил он. Однако во все великие праздники, особенно в дни памяти лично близких человеку святых, стоит прийти в храм на литургию, причаститься и разделить праздник со своими единоверцами.
Борис и Глеб (в крещении Роман и Давид) были младшими сыновьями святого равноапостольного киевского князя Владимира Святославича, крестителя Руси. Во время начавшейся после его смерти междоусобицы они были убиты по приказу их старшего брата Святополка, хотя сами отказались от того, чтобы ради власти покушаться на его жизнь.