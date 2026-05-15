Священник рассказал, о чем нужно молиться 15 мая

Борис и Глеб были младшими сыновьями святого равноапостольного киевского князя Владимира Святославича и были убиты по приказу их старшего брата Святополка.

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Верующие молятся святым Борису и Глебу о помощи в защите от несправедливости и о том, чтобы находились силы жить по евангельским принципам, рассказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.

Князья-страстотерпцы Борис и Глеб, жившие на рубеже X и XI веков – первые по времени прославления русские святые. Их память Русская православная церковь отмечает 15 мая, 6 августа и 18 сентября.

"Борису и Глебу молились обо всем, особенно – в защите от несправедливости, и чтобы были силы поступать по Евангелию. А не просто быть обрядовым христианином", – сказал Береговой.

Необходимых для исполнения в этот день традиций и обрядов нет, добавил он. Однако во все великие праздники, особенно в дни памяти лично близких человеку святых, стоит прийти в храм на литургию, причаститься и разделить праздник со своими единоверцами.