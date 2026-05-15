На месте пожара на нефтебазе под Уфой нашли тела троих рабочих

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На месте пожара на нефтебазе под Уфой найдены тела троих рабочих.
- Поиски четвертого рабочего продолжаются, еще три человека находятся в больнице с ожогами.
УФА, 15 мая - РИА Новости. Тела троих рабочих найдены на месте пожара на территории нефтебазы под Уфой, поиски четвертого продолжаются, сообщает АО "Транснефть-Урал".
Пожар на нефтебазе под Уфой произошел 13 мая. Троих человек госпитализировали с ожогами.
«
"По уточненным данным, найдены и извлечены тела троих работников компании, получивших травмы, несовместимые с жизнью. Поиски четвертого работника продолжаются. Трое работников фирмы-подрядчика находятся в больнице", - говорится в сообщении.