Рейтинг@Mail.ru
Путин дал поручения по защите территорий от затоплений - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 15.05.2026 (обновлено: 17:48 15.05.2026)
Путин дал поручения по защите территорий от затоплений

Путин утвердил поручения по защите территорий от затоплений

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин дал поручения по защите территорий от затоплений.
  • Он поставил задачу улучшить механизм содержания муниципальных гидротехнических сооружений.
  • Генпрокуратура проверит соблюдение в регионах запретов, связанных с этой сферой.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин дал поручения по защите территорий от затоплений, сообщили на сайте Кремля.
«

"Президент утвердил перечень поручений по вопросам обеспечения инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод", — говорится в публикации.

Путин поставил задачу улучшить механизм содержания и обеспечения безопасности муниципальных гидротехнических сооружений.
Также он поручил отнести конструкции, защищающие от затоплений, к объектам повышенного уровня ответственности.
Генпрокуратуре же предстоит проверить соблюдение в регионах запретов, связанных с этой сферой.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Путин поручил помочь жителям Дагестана, чьи дома пострадали от паводков
21 апреля, 15:45
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала