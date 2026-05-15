Вывод американских войск может быть выгоден Польше, заявил министр обороны

ВАРШАВА, 15 мая - РИА Новости. Польша надеется извлечь пользу из планов США изменить характер присутствия войск в Европе, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о намерении вывести из Германии 5 тысяч американских солдат. Издание Defense News сообщало, что армия США отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более 4 тысяч военнослужащих. Источник издания не раскрыл подробностей решения.

"Может быть изменен характер их (войск США - ред.) присутствия, что даже могло бы быть полезным", - сказал Косиняк-Камыш

Он пояснил, что в настоящее время американские подразделения присутствуют в Польше по принципу ротации.

"Может быть, ротационный характер заменят на постоянный. Например, переброска американских солдат из Германии в Польшу", - предположил министр.