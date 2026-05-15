Рейтинг@Mail.ru
Вывод американских войск может быть выгоден Польше, заявил министр обороны - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 15.05.2026 (обновлено: 17:31 15.05.2026)
Вывод американских войск может быть выгоден Польше, заявил министр обороны

Косиняк-Камыш: вывод войск США из Польши может быть выгодным для Варшавы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги ЕС и Польши
Флаги ЕС и Польши - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги ЕС и Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша надеется извлечь пользу из планов США изменить характер присутствия войск в Европе.
  • Министр обороны Польши предположил, что ротационный характер присутствия американских войск может быть заменен на постоянный, например, путем переброски солдат из Германии в Польшу.
ВАРШАВА, 15 мая - РИА Новости. Польша надеется извлечь пользу из планов США изменить характер присутствия войск в Европе, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о намерении вывести из Германии 5 тысяч американских солдат. Издание Defense News сообщало, что армия США отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более 4 тысяч военнослужащих. Источник издания не раскрыл подробностей решения.
Американские и польские военнослужащие в Польше - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Минобороны Литвы сообщило о приостановке ротации войск США в Европе
14 мая, 11:21
"Может быть изменен характер их (войск США - ред.) присутствия, что даже могло бы быть полезным", - сказал Косиняк-Камыш.
Он пояснил, что в настоящее время американские подразделения присутствуют в Польше по принципу ротации.
"Может быть, ротационный характер заменят на постоянный. Например, переброска американских солдат из Германии в Польшу", - предположил министр.
В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военных.
Солдаты армии США в аэропорту города Познань, Польша - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Хегсет единолично решил отменить отправку военных в Польшу, пишут СМИ
Вчера, 02:24
 
В миреПольшаСШАГерманияВладислав Косиняк-КамышДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала