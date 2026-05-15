СМИ: в Польше начались массовые увольнения врачей с Украины - РИА Новости, 15.05.2026
10:11 15.05.2026 (обновлено: 15:09 15.05.2026)
Rzeczpospolita: в Польше начались массовые увольнения врачей с Украины

Медицинский работник в больнице в Польше
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Польше начались массовые увольнения врачей с Украины.
  • Региональные медицинские палаты отозвали условные лицензии у 208 врачей, не являющихся гражданами ЕС, за отсутствие справки о владении польским языком уровня B1.
  • Это может создать проблемы для областных больниц, которые ранее решали проблему нехватки персонала, нанимая врачей c Украины.
ВАРШАВА, 15 мая — РИА Новости. В Польше массово увольняют врачей с Украины, пишет газета Rzeczpospolita.
"Врачи, не являющиеся гражданами Европейского союза, получившие условную лицензию на практику в Польше во время пандемии COVID-19, а затем и после начала войны на Украине, должны были предоставить справку о владении польским языком уровня B1 к концу апреля. У тех, кто не предоставил документ вовремя, региональные медицинские палаты начали отзывать лицензии", — говорится в статье.
По данным газеты, с начала мая таким образом лишились лицензий 208 врачей. В больницах наблюдается нехватка персонала.
По словам председателя Высшего медицинского совета Лукаша Янковского, эта ситуация может коснуться тысячи иностранных врачей. В польских реалиях чаще всего это именно украинские специалисты.
Аннулирование лицензий может создать трудности для областных больниц, которые решали кадровые проблемы, нанимая медиков с Украины.
