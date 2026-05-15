Обвиняемая в похищении девочки в Смоленске не призналась

Краткий пересказ от РИА ИИ Обвиняемая в похищении девятилетней девочки в Смоленске до сих пор не признается в преступлении.

Она, как и ранее, настаивает, что листовок о пропаже девочки не видела, ничего не знала о похищении.

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Обвиняемая в похищении девятилетней девочки в Смоленске, совершенном в конце февраля, до сих пор не признается в преступлении, рассказали РИА Новости в силовых структурах региона.

После задержания женщины сообщалось, что она отказывалась свидетельствовать против себя.

"По-прежнему ни в чем не признается, ни о чем не рассказывает. Она, как и ранее, настаивает, что листовок о пропаже девочки не видела, ничего не знала о похищении", - рассказал собеседник.

В данный момент женщина находится под стражей.

Девятилетняя девочка пошла выгуливать тойтерьера около 8.00 мск 24 февраля и не вернулась. Вечером 26 февраля ее нашли в квартире одного из домов города, с девочкой был мужчина 1983 года рождения. Позже задержали и его сожительницу. Обоих обвинили в похищении несовершеннолетней и отправили под арест.