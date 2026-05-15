04:16 15.05.2026
Обвиняемая в похищении девочки в Смоленске не призналась

Обвиняемая в похищении девочки в Смоленске сожительница (справа) в Заднепровский районный суд Смоленска. Архивное фото
  • Обвиняемая в похищении девятилетней девочки в Смоленске до сих пор не признается в преступлении.
  • Она, как и ранее, настаивает, что листовок о пропаже девочки не видела, ничего не знала о похищении.
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Обвиняемая в похищении девятилетней девочки в Смоленске, совершенном в конце февраля, до сих пор не признается в преступлении, рассказали РИА Новости в силовых структурах региона.
После задержания женщины сообщалось, что она отказывалась свидетельствовать против себя.
"По-прежнему ни в чем не признается, ни о чем не рассказывает. Она, как и ранее, настаивает, что листовок о пропаже девочки не видела, ничего не знала о похищении", - рассказал собеседник.
В данный момент женщина находится под стражей.
Девятилетняя девочка пошла выгуливать тойтерьера около 8.00 мск 24 февраля и не вернулась. Вечером 26 февраля ее нашли в квартире одного из домов города, с девочкой был мужчина 1983 года рождения. Позже задержали и его сожительницу. Обоих обвинили в похищении несовершеннолетней и отправили под арест.
Вскоре обвиняемый в похищении совершил суицид в СИЗО, а до этого он признался в похищении девочки, но мотива так и не назвал.
