Погребняк попал в базу "Миротворца"

ДОНЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Бывший футболист сборной России по футболу Павел Погребняк внесен в базу украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные 42-летнего футболиста внесены в базу "Миротворца", где ему вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и соучастие в преступлениях против Украины и ее граждан.
Отмечается, что поводом для внесения в базу стало участие в проведении детского футбольного турнира в Саратове, где приняли участие две команды, состоящих из детей участников СВО.
Погребняк в период игровой карьеры был воспитанником московского "Спартака", выступал за калининградскую "Балтику", "Химки", ярославский "Шинник", "Томь", петербургский "Зенит", московское "Динамо", "Тосно", екатеринбургский "Урал", а также за немецкий "Штутгарт", английские "Фулхэм" и "Рединг". В составе "Зенита" форвард стал победителем чемпионата России, Суперкубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА. Также на счету нападающего 33 матча и восемь голов в составе сборной России.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
